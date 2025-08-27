Rival do Duolingo? Google Tradutor lança aulas de idiomas personalizadas com IA

O Google está adicionando recursos de aprendizado de idiomas ao aplicativo Tradutor, usando inteligência artificial. O novo recurso, disponível em versão beta, permite criar aulas personalizadas com base no nível de habilidade do usuário e no objetivo do aprendizado, como viagens ou comunicação profissional.

Atualmente, o recurso permite que pessoas que falem inglês pratiquem espanhol e francês, e que aqueles com habilidade em espanhol, francês e português pratiquem inglês. Ao tocar no botão “Praticar”, o usuário seleciona o seu nível e descreve seu objetivo, podendo escolher entre cenários como conversas profissionais, interações cotidianas ou bate-papo com amigos e familiares.

Personalização com IA Gemini

O Google usa seus modelos de IA Gemini para gerar lições adaptadas às respostas do usuário. Uma das vantagens destacadas pelo portaL The Verge é que um estudante com espanhol intermediário que deseja se comunicar com sua família anfitriã no exterior poderá receber exercícios específicos sobre horários de refeições e situações cotidianas. É possível praticar a fala ou ouvir diálogos e tocar em palavras reconhecidas.

Ao portal, Matt Sheets, gerente de produto do Google, disse que exercícios acompanham o progresso diário, ajudando o usuário a desenvolver habilidades de comunicação. O recurso tem semelhanças com o Duolingo, que também personaliza planos de aula conforme nível e objetivos.

Além do aprendizado, o Google Tradutor lançou um recurso de tradução ao vivo, permitindo conversar em tempo real com pessoas que falam outros idiomas. O sistema traduz a fala do usuário e do interlocutor, criando transcrições e traduções em áudio geradas por IA. Diferente do Pixel 10, o aplicativo não tenta reproduzir a voz do usuário, mas a empresa estuda novas opções.

A tradução ao vivo está disponível nos EUA, Índia e México, funcionando em mais de 70 idiomas, incluindo árabe, francês, hindi, coreano, espanhol, português e tâmil.