De aplicativo de idiomas a ativista ambiental: o que o marketing pode aprender com o Duolingo

O mascote da plataforma e aplicativo de aprendizado de idiomas está fazendo uma série de vídeos divertidos para as redes sociais, com mensagens sobre educação ambiental e brincadeiras com a ideia de estar em Belém.

Há muito tempo, o Duo deixou de ser apenas um ícone do Duolingo para se tornar um ativo de marketing com propósito social, gerando engajamento e visibilidade internacional.

Carisma, narrativa e autenticidade digital

Nos conteúdos, o mascote interage com comunidades locais, explora a biodiversidade amazônica, cria memes sobre linguagem e lendas locais.

O sucesso não está apenas no roteiro bem-humorado, mas também na habilidade de gerar empatia e criar uma experiência digital que parece genuína, falando a língua do público jovem, conectando-se à causa ambiental e mantendo sua identidade característica, o que reforça sua presença na memória coletiva.

https://www.instagram.com/p/DNs6gKWO_wX/?igsh=NDBxMnloYWxzaTR2

Quando o tempo e a causa ditam o ritmo, a relevância é imediata

O Duolingo aproveitou o momento da COP30 ( Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) para produzir algo divertido, mostrando como a sincronia entre cultura, calendário global e posicionamento de marca potencializa resultados.

A presença do mascote na Amazônia reforça valores de sustentabilidade e responsabilidade social, tornando uma conversa global, não apenas uma estratégia de marketing pontual.

https://www.instagram.com/reel/DNvfQrBO0nD/?igsh=MTN5dTFzdjVqMWtmbQ==

