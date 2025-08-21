Estudo do Google sobre uso de água da IA Gemini é considerado enganoso por especialistas

Em meio ao crescente debate sobre os impactos ambientais da inteligência artificial, o Google divulgou um estudo afirmando que seu assistente Gemini usa uma quantidade mínima de água e energia para cada comando curto (prompt) em formato de texto. No entanto, especialistas consideram as alegações da empresa enganosas e apontam lacunas importantes nos dados apresentados.

Na estimativa do Google, um prompt médio no Gemini consome cerca de cinco gotas de água (0,26 ml) e utiliza uma quantidade de eletricidade equivalente a assistir TV por menos de 9 segundos (0,24 watt-hora), resultando em aproximadamente 0,03 gramas de emissões de CO2.

Esses números são significativamente mais baixos do que os encontrados em pesquisas anteriores sobre o uso de água e energia por data centers que sustentam modelos de IA. Estudos recentes sobre o ChatGPT, da OpenAI, por exemplo, indicaram consumo de água de até 500 ml para cada 20 a 50 prompts, ou seja, uma demanda entre 38 e 100 vezes maior do que o estimado pelo Google para o Gemini.

Embora o Google venha implementando melhorias de eficiência no último ano, especialistas disseram à The Verge que os valores apresentados são tão baixos porque a empresa omitiu dados importantes, tornando seu estudo incompleto. Por exemplo, a estimativa não considerou o consumo indireto de água, como o uso necessário para gerar eletricidade que alimenta os modelos de IA.

Especialistas criticam a omissão do impacto ambiental da eletricidade consumida pelos data centers, que, por sua vez, também demandam grandes quantidades de água. A maior parte do recurso usado por uma dessas instalações não é destinada à refrigeração, como o Google considera no estudo, mas está relacionada à demanda energética, o que foi negligenciado.

Considerando esses aspectos, um estudo de 2023 do professor de engenharia elétrica e computacional da Universidade da Califórnia, Shaolei Ren, estimou o consumo do Gemini em até 50 ml de água por cada prompt. Isso é aproximadamente 192 vezes maior do que o valor apontado pelo Google, o que indica que, apesar dos avanços, a estimativa atual da empresa dificilmente seria verificada por um estudo que considerasse toda a demanda por água, como o do professor.

Outras críticas

Outro ponto criticado é a falta de uma análise "baseada na localização" das emissões de carbono, que considera a matriz energética local. O Google utilizou uma medida "baseada no mercado", que leva em conta os compromissos de empresas com energias renováveis. No entanto, a abordagem baseada na localização normalmente resulta em emissões mais altas e oferece uma visão mais precisa do impacto ambiental local.

Além disso, especialistas apontam que o estudo do Google faz comparações inadequadas com pesquisas anteriores e que a redução de consumo de energia e emissões de CO2 apresentada pela empresa não conta toda a história.

Mesmo que mais eficiente, o aumento do uso de IA pode levar a mais poluição e consumo de recursos, o que é evidenciado pela crescente pegada de carbono da empresa.