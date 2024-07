Recursos de IA da Apple não estarão disponíveis no lançamento do iPhone 16

Os recursos de inteligência artificial (IA) da Apple, anunciados durante a Conferência Mundial de Desenvolvedores em junho, não estarão disponíveis no lançamento inicial dos novos sistemas operacionais iOS 18 e iPadOS 18, programado para setembro. Em vez disso, a Apple planeja liberar o Apple Intelligence em atualizações subsequentes, com a primeira onda prevista para outubro, permitindo tempo adicional para corrigir bugs e garantir estabilidade.

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, o lançamento dos novos recursos de IA será gradual. Desenvolvedores terão acesso antecipado para testar esses recursos via betas do iOS 18.1 e iPadOS 18.1, permitindo feedback e ajustes antes da disponibilização ao público. A Apple espera que esta estratégia ajude a resolver problemas e otimizar a experiência do usuário.

Impacto nos novos dispositivos

Com essa abordagem, os primeiros modelos do iPhone 16 poderão ser entregues sem os novos recursos de IA, que serão incluídos posteriormente através de atualizações de software. O Apple Intelligence promete uma série de melhorias, como priorização de notificações, resumos de páginas da web e notas de voz, ferramentas para aprimorar a escrita, uma reformulação da Siri e integração com o ChatGPT da OpenAI.

Mesmo com o lançamento do iOS 18.1 e iPadOS 18.1, alguns recursos ainda não estarão disponíveis. As atualizações adicionais, planejadas até o final de 2024 e início de 2025, trarão todas as funcionalidades do Apple Intelligence, incluindo melhorias significativas na Siri, como a capacidade de usar dados no dispositivo para responder a consultas e fornecer respostas contextuais baseadas no que está na tela do usuário.

Estratégia e competição

A Apple está apostando no Apple Intelligence para competir no crescente mercado de IA generativa, que tem transformado dispositivos empresariais e de consumo. A limitação inicial do suporte ao iPhone 15 Pro e à linha iPhone 16 visa também impulsionar as vendas dos novos modelos de iPhone, que terão poucas mudanças de design, mas contarão com melhorias de software, um novo botão para controle da câmera e um chip mais rápido.

Além dos iPhones e iPads, o Apple Intelligence será integrado aos computadores Mac com chips da Apple através do macOS Sequoia. Também está em desenvolvimento para o Vision Pro, mas o lançamento para este dispositivo está previsto para uma data posterior.

A empresa busca garantir que os novos recursos de IA ofereçam uma experiência robusta e sem falhas, contando com o apoio dos desenvolvedores para testar e refinar as funcionalidades. Essa estratégia visa não apenas melhorar a satisfação do usuário, mas também posicionar a Apple como líder no campo da inteligência artificial.