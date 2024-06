Muito além da IA: 10 novidades para esperar no seu iPhone e iPad

A inteligência artificial (IA) é a grande aposta da Apple para o iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, mas a atualização de software prevista para setembro também trará outras 10 ferramentas interessantes. As informações são do Wall Street Journal.

Os novos iPhones 15 Pro e aparelhos com processadores M terão acesso a funcionalidades avançadas de inteligência artificial. Mas a maioria dos usuários se beneficiará de uma ampla gama de recursos, já que o iOS 18 e o iPadOS 18 serão compatíveis com dispositivos lançados a partir de 2018.

Veja alguns dos destaques do iOS 18 e iPadOS 18:

Reações personalizadas no iMessage

Agora você poderá usar qualquer emoji da biblioteca do aparelho, incluindo os Genmojis criados com a nova ferramenta de inteligência artificial.

Mensagens programadas

Esqueceu de responder a alguém? A partir de agora, será possível programar o envio de mensagens no iMessage para um determinado horário.

Calculadora no iPad

Após 12 anos, o iPad ganha um aplicativo nativo de calculadora. Além disso, o recurso "Anotações Matemáticas" permitirá escrever equações à mão e o iPad interpretará a escrita, preenchendo automaticamente as respostas e ajustando os resultados.

Aplicativo senhas e proteção de contatos

O gerenciador de senhas da Apple, antes escondido nas Configurações, ganha um aplicativo próprio e mais seguro, protegido por Face ID ou Touch ID. Além disso, ao compartilhar contatos com aplicativos, você poderá selecionar pessoas específicas em vez de compartilhar toda a sua lista telefônica.

Envio de mensagens via satélite

Proprietários do iPhone 14 ou modelos mais recentes poderão enviar e receber mensagens de texto via satélite em locais sem sinal de celular. O recurso funcionará automaticamente e as mensagens serão criptografadas.

Trilhas de caminhada no app de mapas

Não será mais necessário usar aplicativos de terceiros para encontrar trilhas de caminhada. O Apple Maps oferecerá rotas pré-definidas (inicialmente apenas em parques nacionais dos EUA) e permitirá a criação de percursos personalizados.

Tela inicial e Centro de Controle personalizáveis

Diga adeus à grade fixa de ícones na tela inicial. Agora você poderá posicioná-los livremente e até mesmo alterar a cor. O Centro de Controle também ganha novas funcionalidades. Ao deslizar o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela, você verá telas adicionais que poderão ser personalizadas.

Bloqueio e ocultamento de apps

Proteja seus apps mais discretos. Com o iOS 18, será possível ocultar aplicativos em uma pasta bloqueada, exigindo autenticação por Face ID, Touch ID ou código para acessá-los. Além disso, você poderá bloquear apps específicos para que outras pessoas não os abram.

Reconhecimento de escrita à mão no iPad

O iPadOS 18 aprende a reconhecer sua letra ao usar a Apple Pencil no aplicativo notas. O recurso "caligrafia inteligente" corrigirá automaticamente a escrita à mão, preservando seu estilo.

Novo visual para o app fotos

O aplicativo fotos remodelado organizará automaticamente suas fotos por tema, facilitando a localização de imagens específicas. Ao abrir o app, você verá a grade de fotos habitual, mas ao deslizar para cima encontrará novas seções como "Dias Recentes" e "pessoas e animais de estimação".

Este texto traz um resumo das principais novidades anunciadas pela Apple para o iOS 18 e iPadOS 18, que chegam aos dispositivos compatíveis em setembro de 2024. Vale ressaltar que alguns recursos, como as funcionalidades mais avançadas de inteligência artificial, estarão disponíveis apenas em aparelhos mais recentes.