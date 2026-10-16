Quer comprar o ‘carro voador’ da Tesla? Pode ser mais complicado do que parece

RESUMO ＋ A Tesla recebe reservas de US$ 50 mil para o Roadster Performance e de US$ 250 mil para a configuração Thrust nos Estados Unidos. Os depósitos não representam o preço final do veículo. Segundo o Business Insider, o contrato também não garante a entrega. A Rocket, associada às manobras aéreas, tem acesso por convite e não está aprovada para vias públicas.

O Roadster, carro 'voador 'de Elon Musk, saiu do chão na apresentação da Tesla, mas quem pretende levá-lo para a garagem ainda precisa atravessar uma lista de condições. A fabricante recebe depósitos de até US$ 250 mil para reservar o esportivo, sem que esse pagamento estabeleça o preço final ou garanta que o carro será entregue, segundo o contrato examinado pelo Business Insider.

As ressalvas acompanham o veículo mostrado por Musk na quinta-feira, 15, em uma demonstração com propulsores desenvolvidos em colaboração com a SpaceX. O carro percorreu uma rampa invertida, girou no ar e voltou ao chão em uma área preparada, sem motorista a bordo.

As imagens deram forma à promessa do “carro voador”, mas as possibilidades de compra e utilização variam entre as configurações anunciadas.

A distinção começa pela versão que protagoniza essa promessa. A Rocket, equipada com jatos distribuídos ao redor da carroceria para movimentos verticais e rotações, não está disponível para reserva pelo procedimento comum.

Seu acesso depende de convite e, na página oficial, aparece acompanhado de um aviso expresso de que não está aprovada para vias públicas.

Quanto é preciso pagar para reservar o Roadster?

No configurador americano, a Performance exige US$ 5 mil no momento da reserva e outros US$ 45 mil em até dez dias, totalizando US$ 50 mil. A Thrust começa com o mesmo depósito de US$ 5 mil, mas pede mais US$ 245 mil no prazo seguinte, levando o compromisso de reserva a US$ 250 mil.

A Tesla informa que a reserva só é concluída após o recebimento do pagamento e pode ser cancelada se o processo não terminar dentro dos dez dias. A Thrust também está limitada a uma unidade por cliente, com disponibilidade sujeita às exigências legais de cada região.

Esses valores compram uma posição no processo de reserva, sem definir quanto será necessário desembolsar pelo automóvel completo. Segundo o Business Insider, o acordo prevê que o preço final será informado mais perto do início da produção, quando a empresa tiver estabelecido as opções, os recursos e o hardware do veículo.

O pagamento da reserva será abatido do preço de compra, de acordo com o documento descrito pelo veículo. O configurador apresenta o depósito como integralmente reembolsável. Ainda assim, o valor mostrado hoje não deve ser tratado como uma oferta de venda do Roadster completo por US$ 50 mil ou US$ 250 mil.

Reservar não garante receber o carro

O ponto mais relevante do contrato está na distância entre aceitar o depósito e assumir uma obrigação de entrega. Segundo o Business Insider, a Tesla informa no acordo que o Roadster continua em desenvolvimento e que não pode garantir quando o veículo será entregue ou mesmo se haverá entrega.

A condição deve ser lida ao lado da previsão apresentada por Musk para começar a fabricar o esportivo em 2028. Esse é um marco anunciado para a produção, sem equivaler a uma data confirmada de recebimento para cada pessoa que fizer a reserva.

A espera já faz parte da história do projeto. A segunda geração do Roadster foi apresentada em 2017, com produção inicialmente prevista para 2020. O prazo não se cumpriu e, quase nove anos depois do anúncio original, a Tesla mostrou um veículo com configurações diferentes das divulgadas naquele período.

A demonstração acrescenta um protótipo funcional a essa trajetória, mas não elimina as condições comerciais estabelecidas para os interessados. O contrato descrito pelo Business Insider mantém em aberto justamente os dois elementos centrais de uma compra convencional, o preço definitivo e a entrega.

Qual Roadster poderá circular nas ruas?

As três configurações têm propostas distintas. A Performance acomoda duas pessoas e combina aerodinâmica ativa com um sistema de sucção que aumenta a força do veículo contra a superfície. A Tesla a apresenta como preparada para estrada, com recursos também destinados ao uso em pista.

A Thrust mantém os dois assentos e acrescenta propulsores traseiros de gás comprimido. A fabricante a descreve como preparada para corrida e associa essa configuração à promessa de acelerar de zero a 60 milhas por hora em menos de um segundo. Essa descrição comercial, sozinha, não estabelece autorização para circular em qualquer lugar.

Já a Rocket tem um assento e propulsores posicionados ao redor do automóvel para produzir movimentos em diferentes direções. É nessa configuração que a Tesla apresenta a capacidade de sair do chão, acompanhada da restrição para vias públicas. Os depósitos disponíveis no configurador para Performance e Thrust não equivalem a uma reserva aberta da Rocket.

A diferença também impede que todas as capacidades vistas no evento sejam atribuídas a qualquer Roadster. Recursos de aceleração, aderência e manobras aéreas dependem dos equipamentos de cada configuração.

O 'carro voador' não foi classificado como aeronave pela FAA

Ao Business Insider, um porta-voz da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, afirmou que o veículo da Tesla não atende à definição de aeronave adotada pela agência. A declaração esclarece seu enquadramento perante o órgão, sem representar uma autorização para repetir as manobras sobre ruas ou circular com a Rocket no trânsito.

A apresentação tampouco estabeleceu o alcance de uma viagem aérea ou o tempo durante o qual o Roadster conseguiria permanecer no ar. O que foi mostrado foram movimentos realizados em condições controladas, com auxílio de propulsores, sem demonstração de transporte aéreo de passageiros.

Para quem pretende reservar, a situação permanece dividida entre o que a Tesla já recebe em dinheiro e o que ainda precisa definir. O configurador aceita depósitos para duas configurações, enquanto o preço final continua em aberto e a entrega permanece sem garantia no acordo descrito pelo Business Insider.