Como a Starlink quer disputar plano de celular com as operadoras dos EUA

RESUMO ＋ A SpaceX assinou um acordo para adquirir frequências de 800 MHz da Grain Management nos Estados Unidos. O plano reforça a ambição de combinar infraestrutura terrestre e satélites no Starlink Mobile. A operação depende de aprovação regulatória e não significa que uma alternativa completa às operadoras já esteja disponível.

A próxima expansão da Starlink passa por um recurso que não é lançado de um foguete. Para avançar no mercado de telefonia móvel dos Estados Unidos, a SpaceX assinou um acordo para comprar da Grain Management um portfólio nacional de frequências de 800 MHz, usado como parte do projeto de conectar clientes pelo espaço e por infraestrutura em terra.

Anunciada em 8 de outubro, a transação ainda depende da aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, e de outras condições de fechamento. O acordo reforça uma ambição mais ampla do que fornecer internet a locais remotos, aproximando a empresa da disputa com operadoras como AT&T, Verizon e T-Mobile.

A proposta envolve combinar tecnologias, sem transformar o satélite em substituto imediato de toda a rede de uma operadora. A conexão direta com celulares já existe comercialmente nos EUA por meio de uma parceria com a T-Mobile, mas apresenta condições e limitações diferentes das redes terrestres.

Por que comprar frequências é importante?

O espectro é o conjunto de frequências utilizado para transmitir os sinais de comunicação. Ter acesso a essas faixas é uma parte necessária da construção de uma rede móvel, além dos satélites, equipamentos e sistemas que conectam o usuário ao serviço.

No anúncio do acordo, a Grain afirmou que as frequências de baixa faixa apoiarão serviços de conexão direta entre satélites e dispositivos, conhecidos como direct-to-device. A combinação deverá permitir que o Starlink Mobile alcance clientes pelo solo e pelo espaço, segundo a empresa.

O projeto americano descrito pela SpaceX prevê uma rede híbrida. Nessa arquitetura, a cobertura oferecida por satélites e a infraestrutura terrestre têm funções complementares. Comprar frequências amplia as opções da companhia, mas não equivale a apresentar uma rede pronta nem a confirmar desempenho em todos os ambientes.

O que a Starlink já faz em celulares

O serviço T-Satellite, da T-Mobile com a Starlink, conecta aparelhos compatíveis em áreas sem cobertura terrestre. A oferta inclui mensagens e determinados aplicativos preparados para conexão via satélite, com recursos que podem abranger localização e comunicação por voz dentro desses aplicativos.

A própria T-Mobile informa que a operação depende de condições como visibilidade do céu e compatibilidade do aparelho. Também alerta para velocidades limitadas, interrupções e aplicativos que podem funcionar de maneira diferente da observada em uma rede celular convencional.

Essas limitações ajudam a distinguir, ampliar a cobertura e substituir um plano inteiro. A existência de mensagens e aplicativos por satélite não comprova, sozinha, capacidade para absorver o uso de dados de uma rede urbana ou reproduzir sua experiência dentro de edifícios.

Parceira hoje, concorrente em uma rede mais ampla

A T-Mobile mostra que a expansão não ocorre apenas por confronto. A SpaceX já oferece parte de sua tecnologia por meio de uma operadora estabelecida, enquanto desenvolve os ativos necessários para ampliar sua própria atuação.

A ambição comercial é avançar sobre a relação direta com o consumidor. Isso exige, além da cobertura, definir planos, condições de uso e a infraestrutura que sustentará a combinação entre conexões terrestres e satelitais. O acordo de outubro acrescenta frequências ao projeto, sem resolver publicamente todas essas etapas.

O plano americano não confirma uma operação igual no Brasil

A expansão desperta atenção também entre investidores que acompanham Vivo, TIM e Claro. Em análise sobre o mercado brasileiro, o UBS BB afirmou não ter encontrado evidências de que a SpaceX tenha decidido reproduzir no país o modelo mais amplo de serviços móveis em construção nos Estados Unidos.

Frequências, autorizações e condições de operação são definidas em cada mercado. Por isso, um acordo americano não estabelece automaticamente cobertura, preço ou data de lançamento de um serviço equivalente no Brasil. Nos EUA, o próximo passo do negócio anunciado com a Grain continua sendo sua aprovação regulatória.