Quem é John Ternus, arquiteto do iPhone que será novo CEO da Apple

John Ternus tem 25 anos de Apple (AAPL) em seu currículo — e, a partir de 1º de setembro, terá também a responsabilidade de liderar uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

A companhia anunciou nesta segunda-feira, 20, que ele assumirá o posto de Chief Executive Officer (CEO), sucedendo Tim Cook, que se tornará chairman executivo do conselho de administração.

A escolha não é exatamente uma surpresa para o mercado. Ternus integra o time executivo desde 2021, quando passou a ocupar o cargo de Vice-Presidente Sênior de Engenharia de Hardware, a divisão responsável por cada produto físico que sai das fábricas da Apple.

Sua história na empresa começa em 2001, quando entrou na equipe de design de produtos.

Em 2013, foi promovido a Vice-Presidente de Engenharia de Hardware. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade da Pensilvânia, ele começou a carreira como engenheiro mecânico na Virtual Research Systems antes de chegar à Apple.

Ao longo de sua trajetória, foi peça central no desenvolvimento de linhas inteiras de produtos, incluindo o iPad, o AirPods, além de múltiplas gerações de iPhone, Mac e Apple Watch. Mais recentemente, seu nome está associado ao iPhone Air — o modelo mais fino já lançado pela empresa — e ao MacBook Neo, novo laptop da linha Mac.

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No comunicado oficial, Cook descreveu o sucessor como alguém com "a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e o coração para liderar com integridade." Ternus, por sua vez, afirmou que teve "a sorte de trabalhar sob Steve Jobs e ter Tim Cook como mentor."

A transição foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração e é resultado de um processo estruturado de planejamento de sucessão de longo prazo — sinal de que Ternus não é uma escolha de última hora, mas um nome preparado para o posto há anos.

É a primeira virada no comando da Apple desde 2011, quando Jobs morreu e Cook assumiu. Agora, cabe a Ternus dar o próximo capítulo a uma empresa avaliada em US$ 4 trilhões.