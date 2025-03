Quantos "empregos" uma pessoa pode ter? Elon Musk pode ter encontrado um limite

O bilionário Elon Musk afirmou que sua participação no Department of Government Efficiency (DOGE), iniciativa do ex-presidente Donald Trump para reduzir gastos do governo dos EUA, tem tornado mais difícil administrar suas empresas: X, Tesla, xAI, SpaceX, The Boring Company, Neuralink e Starlink.

“Francamente, eu não acredito que estou aqui fazendo isso”, disse Musk em entrevista ao canal Fox Business na segunda-feira, 11. Questionado pelo apresentador Larry Kudlow sobre como consegue gerir tantos negócios ao mesmo tempo, ele respondeu: “Com grande dificuldade”.

O DOGE conta atualmente com cerca de 100 funcionários, número que, segundo Musk, deve dobrar para 200 em breve. A iniciativa tem sido alvo de críticas por prometer cortes de gastos que não se concretizam e apresentar dados inflacionados sobre as supostas economias geradas ao governo. Especialistas apontam que alguns cálculos incluem informações incorretas sobre cancelamento de contratos.

Impacto nos órgãos reguladores

Além de levantar dúvidas sobre sua eficiência, o DOGE também preocupa especialistas em segurança cibernética. Relatos indicam que funcionários do departamento acessaram dados de agências governamentais sem medidas adequadas de proteção, copiando informações para servidores vulneráveis.

Enquanto Musk admite que seu envolvimento no projeto o tem sobrecarregado, críticos o acusam de usar sua influência para reduzir regulações que afetam diretamente seus negócios. O DOGE já promoveu cortes em órgãos como:

Consumer Financial Protection Bureau, que estava expandindo sua supervisão sobre sistemas de pagamento peer-to-peer, incluindo a carteira virtual planejada pelo X;

National Highway Traffic Safety Administration, responsável por investigações sobre riscos do sistema de direção assistida da Tesla;

Federal Aviation Administration, que havia proposto multas para infrações de segurança da SpaceX;

Securities and Exchange Commission (SEC), agência com a qual Musk mantém uma disputa de longa data.

Ao ser perguntado se continuará no projeto por mais um ano, Musk respondeu que sim e defendeu a iniciativa: “Estamos realmente fazendo as coisas acontecerem, em vez de apenas escrever um relatório”.

Musk consegue equilibrar tantos negócios?

Musk já gerencia simultaneamente múltiplas empresas e agora adiciona um papel ativo em uma iniciativa governamental. Sua resposta sobre a dificuldade de administrar tudo levanta questões sobre sua capacidade de continuar desempenhando tantas funções de forma eficaz.

Essa sobrecarga pode ter impacto direto nas empresas, que enfrentam desafios operacionais significativos: a Tesla lida com concorrência crescente, o X perde receita publicitária, a SpaceX enfrenta pressão regulatória, e a xAI tenta se consolidar no mercado de inteligência artificial.

Resta saber se Musk conseguirá manter esse ritmo ou se o envolvimento no DOGE custará caro a suas companhias.