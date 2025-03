Trump diz que comprará um Tesla para apoiar Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que comprará "um Tesla novo" como forma de demonstrar apoio a seu conselheiro e proprietário da montadora de carros elétricos, Elon Musk. A declaração foi feita nas redes sociais de Trump, após uma série de tensões envolvendo a relação entre o empresário e a política americana.

Desde o retorno de Trump à Casa Branca, ele delegou a Musk a tarefa de reduzir os gastos do governo federal, uma estratégia que tem gerado controvérsias e protestos, especialmente entre congressistas e em tribunais. Essa proximidade de Musk com Trump e sua ligação com grupos de extrema direita na Europa têm gerado receios no mercado financeiro, que teme um impacto negativo nas vendas da Tesla.

Na segunda-feira, as ações da Tesla sofreram uma queda significativa de mais de 15% na bolsa de valores de Wall Street, impulsionada pela política tarifária adotada por Trump. O movimento de queda foi uma consequência da crescente polarização política que envolve o nome de Musk, que tem sido criticado por sua relação estreita com o presidente dos EUA.

Na madrugada de terça-feira, Trump utilizou suas redes sociais para defender Musk, destacando o "trabalho fantástico" realizado pelo empresário e acusando "lunáticos de esquerda radical" de tentarem "boicotar ilegalmente a Tesla". Trump também ressaltou que a montadora, considerada uma das maiores do mundo, é o "bebê de Elon Musk".

"Vou comprar um Tesla novo amanhã de manhã como uma demonstração de confiança e apoio a Elon Musk, um verdadeiro grande americano", publicou Trump em sua rede social Truth Social. Em seguida, questionou: "Por que ele deveria ser punido por colocar suas tremendas habilidades para trabalhar e ajudar a TORNAR A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE???"