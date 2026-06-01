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Google abrirá primeira loja física fora dos EUA em Tóquio

Unidade em Omotesando será a 11ª loja física da empresa e reforça aposta no Japão, mercado onde a linha Pixel ganhou tração nos últimos anos

Imaginação gráfica de como será a nova loja do Google em Tóquio (Getty Images)

Imaginação gráfica de como será a nova loja do Google em Tóquio (Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09h31.

O Google vai abrir em Tóquio sua primeira loja física fora dos Estados Unidos, em um movimento que amplia a presença da empresa no varejo próprio. A unidade será inaugurada no distrito de Omotesando, uma das áreas comerciais mais conhecidas da capital japonesa.

A informação foi divulgada pelo blog do Google Japão, que mostrou uma prévia de como deve ser a fachada da Google Store Omotesando. A loja ficará no primeiro andar do Omokado Tokyu Plaza Omotesando, shopping voltado ao segmento de moda e marcas de alto padrão.

A abertura marca a expansão internacional da estratégia física da empresa, até agora concentrada nos Estados Unidos. A unidade japonesa será a 11ª loja do portfólio global do Google, segundo a empresa. A escolha do Japão ocorre em um momento em que o país se tornou um dos mercados mais relevantes para a linha Pixel, apesar da participação global ainda limitada dos celulares da marca.

O espaço funcionará como loja flagship, unidade de referência da marca, fora dos Estados Unidos. A expectativa é que o local reúna celulares Pixel, relógios, fones de ouvido, produtos Fitbit e serviços de suporte técnico.

A empresa também prevê oficinas, atendimento para usuários atuais de Pixel e Fitbit e retirada de pedidos feitos pela loja online do Google Japão. Além dos aparelhos, a loja deve oferecer produtos exclusivos e, possivelmente, cores especiais de dispositivos Pixel.

Loja reforça disputa por espaço no varejo premium

A prévia da fachada mostra elementos já usados em outras lojas do Google, mas adaptados ao contexto local. O material divulgado inclui uma referência ao famoso painel 3D de Shinjuku, conhecido pelo efeito visual de profundidade, com a frase “Coming soon”, em breve, no lugar da animação.

O desenho também combina traços da identidade visual da empresa com elementos associados à arquitetura japonesa, como molduras de madeira na frente da loja.

A escolha de Omotesando, região ligada ao consumo premium, indica que o Google quer posicionar seus produtos em um ambiente semelhante ao de marcas globais de tecnologia e moda.

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