Project Helix, codinome para futuros consoles Xbox, também rodará jogos de PC

A Microsoft confirmou o desenvolvimento da próxima geração de consoles da marca Xbox, de codinome Project Helix. Revelada pela CEO Asha Sharma na rede social X, a linha permitirá que usuários joguem títulos criados exclusivamente para aparelhos Xbox ou computadores.

"O Projeto Helix será líder em desempenho e permitirá que você jogue seus jogos do Xbox e do PC. Estou ansioso para conversar mais sobre isso com parceiros e estúdios na minha primeira GDC na próxima semana", comentou a executiva que assumiu recentemente o cargo deixado por Phil Spencer. A empresa estará presente na Game Developers Conference, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de março em São Francisco, na Califórnia, para conversar com parceiros comerciais sobre os aparelhos.

O formato híbrido para jogos possivelmente permitirá que os usuários tenham acesso a bibliotecas de lojas digitais como Steam, Epic Games, GOG.Com e outras seleções desenvolvidas para computadores. Os aparelhos, ainda sem nome oficial, farão parte da quinta geração de consoles da marca Xbox; os últimos produtos de mesa lançados foram os da linha Series, que chegaram em novembro de 2020 para rivalizar com o PlayStation 5.

A estratégia de um sistema que amplie as possibilidades de catálogos já foi introduzida pela Microsoft com o lançamento dos portáteis ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, que suportam tanto o ecossistema do Xbox como permitem o acesso a lojas de PC.

AMD como parceira

Em junho de 2025, a Microsoft renovou a parceria comercial com a AMD para os próximos hardwares de videogames e infraestrutura de nuvem. Em fevereiro deste ano, Lisa Su, CEO da AMD, já havia compartilhado que a próxima geração de Xbox seria equipada com itens da empresa. Em reunião com investidores, Su comentou que o desenvolvimento estava encaminhando para um lançamento em 2027 e que os produtos teriam um "SoC semi-personalizado da AMD".

A empresa colabora com a Microsoft para a produção de processadores para Xbox desde a chegada do Xbox One em 2013. Sarah Bond, antes Presidente do Xbox, comentou em entrevista ao Mashable que os próximos consoles da linha entregariam uma experiência "muito premium, muito sofisticada e cuidadosamente selecionada".