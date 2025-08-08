Xbox suspende jogo 'Contraband' após quatro anos em desenvolvimento

Xbox interrompe desenvolvimento de "Contraband" após quatro anos (Emanuele Cremaschi/Getty Images)
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 05h26.
A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 7, a suspensão do desenvolvimento do Contraband, jogo cooperativo ambientado em um cenário expansivo e produzido pela desenvolvedora Avalanche Studios, conhecida pela franquia Just Cause. O título havia sido apresentado como exclusivo do ecossistema Xbox e estava em produção desde 2021.
“O desenvolvimento ativo foi interrompido enquanto avaliamos o futuro do projeto. Somos gratos pelo entusiasmo da comunidade desde o anúncio e daremos atualizações assim que possível”, afirmou a Avalanche em comunicado oficial.
Contraband foi revelado há quatro anos por meio de um teaser durante um evento da Microsoft. Ambientado em Bayan, um mundo fictício inspirado nos anos 1970, o jogo prometia uma experiência cooperativa centrada em contrabando e ação em ambiente explorável e dinâmico. Desde o anúncio, poucas informações haviam sido divulgadas oficialmente.
A decisão ocorre em meio a uma onda de cortes na divisão de jogos da Microsoft. Além de Contraband, outros projetos também foram encerrados, incluindo Perfect Dark, Everwild e o MMO conhecido pelo codinome Blackbird. Em julho, a empresa demitiu centenas de funcionários ligados ao setor de games.