Xbox suspende jogo 'Contraband' após quatro anos em desenvolvimento

Cancelamento acontece após outros cortes e demissões na divisão de jogos da Microsoft

Xbox interrompe desenvolvimento de "Contraband" após quatro anos (Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Xbox interrompe desenvolvimento de "Contraband" após quatro anos (Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 05h26.

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 7, a suspensão do desenvolvimento do Contraband, jogo cooperativo ambientado em um cenário expansivo e produzido pela desenvolvedora Avalanche Studios, conhecida pela franquia Just Cause. O título havia sido apresentado como exclusivo do ecossistema Xbox e estava em produção desde 2021.

“O desenvolvimento ativo foi interrompido enquanto avaliamos o futuro do projeto. Somos gratos pelo entusiasmo da comunidade desde o anúncio e daremos atualizações assim que possível”, afirmou a Avalanche em comunicado oficial.

Anunciado em 2021 como exclusivo do Xbox

Contraband foi revelado há quatro anos por meio de um teaser durante um evento da Microsoft. Ambientado em Bayan, um mundo fictício inspirado nos anos 1970, o jogo prometia uma experiência cooperativa centrada em contrabando e ação em ambiente explorável e dinâmico. Desde o anúncio, poucas informações haviam sido divulgadas oficialmente.

A decisão ocorre em meio a uma onda de cortes na divisão de jogos da Microsoft. Além de Contraband, outros projetos também foram encerrados, incluindo Perfect Dark, Everwild e o MMO conhecido pelo codinome Blackbird. Em julho, a empresa demitiu centenas de funcionários ligados ao setor de games.

