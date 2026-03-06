SoftBank pedirá empréstimo de US$ 40 bilhões para investir na OpenAI

O SoftBank Group solicitará um empréstimo de US$ 40 bilhões para investir no desenvolvimento da OpenAI, dona do ChatGPT. Segundo a Bloomberg, o empréstimo será o maior já feito pela instituição financeira em dólares. A movimentação faz parte de uma tentativa de Masayoshi Son, fundador do Softbank, para posicionar a companhia no centro do avanço da inteligência artificial.

Entre as quatro empresas que facilitarão o empréstimo, está o banco JPMorgan Chase & Co. Com um prazo definido em 1 ano, o empréstimo já iniciou as negociações com todos os credores, mas o valor pode mudar até o final das discussões. Até dezembro de 2025, o banco japonês tinha 11% em ações na empresa responsável pelo ChatGPT, porcentagem que deve aumentar com o empréstimo.

SoftBank quer ampliar presença no setor de IA

Essa não será a primeira vez que a instituição de Son investe bilhões de dólares na OpenAI. Anteriormente, a startup de Sam Altman já recebeu US$ 30 bilhões do SoftBank, que também já direcionou recursos financeiros para outras empresas de tecnologia, como ByteDance e Alibaba.

As ações do banco, porém, não estão sendo vistas de forma tão positiva pelo mercado financeiro. A S&P Global reduziu a previsão de crédito da instituição de Son por receio que o apoio à OpenAI acabe prejudicando a qualidade dos ativos da companhia ou afete negativamente a liquidez do SoftBank.

O receio também está relacionado ao fato de que o banco japonês tem se apoiado majoritariamente em dívidas e vendas de ativos para conseguir aumentar o financiamento na OpenAI e em demais empresas de tecnologia, gerando um catálogo perigoso com potencial para dívidas a longo prazo. Entretanto, o banco tem tomado outras iniciativas a fim de garantir que a indústria possibilite um retorno vantajoso, como financiamentos e aquisições de centros de processamento de dados e fabricantes de chips.

Com o apoio da OpenAI, o SoftBank investiu US$ 1 bilhão na construção de data centers da SB Energy e adquiriu a Ampere Computing LLC, desenvolvedora de chips que alimentam a indústria, por US$ 6,5 bilhões.