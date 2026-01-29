Microsoft tem maior queda em seis anos após gastos recordes em IA

As ações da Microsoft registram nesta quinta-feira, 29, a maior queda em quase seis anos, após a empresa divulgar gastos recordes e um crescimento mais lento nas vendas de serviços em nuvem em seu balanço do 4° trimestre de 2025, publicado na noite de quarta, 28.

Os resultados reacenderam as preocupações dos investidores sobre o retorno dos investimentos bilionários em inteligência artificial (IA).

Os papéis registram queda de mais de 11%, para US$ 429,24, o maior recuo intradiário desde março de 2020. A reação negativa veio apesar de a companhia ter superado as expectativas de receita e lucro no trimestre.

No trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro, a gigante do software registrou lucro ajustado de US$ 4,14 por ação, acima da projeção de US$ 3,97, segundo consenso da plataforma LSEG. A receita somou US$ 81,27 bilhões, superando a estimativa de US$ 80,27 bilhões e representando um crescimento anual de 17%.

O lucro líquido alcançou US$ 38,46 bilhões, ou US$ 5,16 por ação, um salto expressivo em relação aos US$ 24,11 bilhões, ou US$ 3,23 por ação, registrados no mesmo período do ano anterior.

Parte desse desempenho foi impulsionada pelos ganhos com o investimento na OpenAI, que adicionaram US$ 1,02 ao lucro por ação. Nos números ajustados, a Microsoft exclui o impacto direto desses investimentos.

Apesar dos resultados positivos, o mercado reagiu com cautela à performance da divisão de nuvem. A receita do Azure e de outros serviços em nuvem cresceu 39%, levemente abaixo dos 40% registrados no trimestre anterior e em linha com as projeções dos analistas.

Ainda assim, o segmento de Nuvem Inteligente, que inclui o Azure, gerou US$ 32,91 bilhões em receita — alta de quase 29% e acima do consenso de US$ 32,40 bilhões.

A divisão de Produtividade e Processos de Negócios, que engloba Office, Dynamics e LinkedIn, também teve desempenho sólido, com receita de US$ 34,12 bilhões, avanço de cerca de 16% na comparação anual.

Já o segmento de Computação Mais Pessoal, que inclui Windows, Xbox, Surface e Bing, somou US$ 14,25 bilhões, queda de aproximadamente 3% e abaixo das expectativas do mercado, mesmo com sinais de recuperação nas vendas globais de PCs.

O principal ponto de atenção do balanço foi o nível de investimentos. Os gastos de capital e arrendamentos financeiros totalizaram US$ 37,5 bilhões no trimestre, um aumento de 66% em relação ao ano anterior e acima das previsões dos analistas.

A Microsoft vem ampliando agressivamente sua capacidade de data centers, com foco em chips especializados para modelos generativos de IA, além de contratos de longo prazo com fornecedores como CoreWeave e Nebius.

Esses investimentos também se refletem no forte crescimento das reservas comerciais. A obrigação de desempenho comercial remanescente — métrica que indica receitas contratadas ainda não reconhecidas — atingiu US$ 625 bilhões ao fim do ano, alta de cerca de 110%.

Desse total, 45% estão vinculados à OpenAI, que assumiu um compromisso de US$ 250 bilhões com a Microsoft durante o trimestre, após sua reestruturação em uma empresa de benefício público.

Investidores questionam retorno dos aportes em IA

Ainda assim, investidores questionam o prazo de retorno desses aportes bilionários. Nos últimos três meses, as ações da Microsoft acumulam queda de cerca de 11%, enquanto o S&P 500 avançou 1%.

A leitura do mercado é que o avanço da IA generativa pode pressionar margens no curto prazo e até desafiar o crescimento do software tradicional, principal motor histórico da companhia.

"Uma das principais preocupações dos investidores é que o investimento em bens de capital está crescendo mais rápido do que o esperado, enquanto o Azure cresce um pouco mais devagar", afirmou Keith Weiss, analista do Morgan Stanley, durante teleconferência com analistas, de acordo com informações da Bloomberg.

Segundo o analista, o mercado teme que o retorno desses investimentos leve mais tempo do que o inicialmente previsto.

A diretora financeira da Microsoft, Amy Hood, afirmou que parte relevante da nova capacidade de nuvem está sendo utilizada internamente, impulsionando produtos como o Copilot. Segundo a executiva, caso toda a capacidade tivesse sido direcionada ao Azure, as taxas de crescimento da divisão teriam sido significativamente maiores.

Big techs pressionam bolsas de NY

A Microsoft foi uma das primeira entre as grandes empresas globais de computação em nuvem a divulgar seus resultados neste trimestre. A Alphabet apresenta seus números em 4 de fevereiro, seguida pela Amazon.

Já a Meta, que também divulgou balanço nesta quarta, já sinalizou um aumento ainda mais agressivo dos investimentos em IA — estratégia que, até aqui, foi melhor recebida pelo mercado, com ação da empresa subindo mais de 9% na bolsa de Nasdaq.

Por outro lado, o tombo da Microsoft e a queda de outras big techs têm pressionado os principais índices acionários de Wall Street.

Perto das 15h, o Dow Jones caía 0,34%, o S&P 500 recuava 0,90% e o Nasdaq ampliava as perdas, com queda de 1,67%, pressionado sobretudo pelo setor.

As ações da Microsoft (MSFT) lideravam as perdas, com queda de mais de 11%, enquanto a Tesla (TSLA) recuava 2,47% e Apple (AAPL) subia 0,16% antes da divulgação de seus resultados.