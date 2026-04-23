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Produção de robôs, chips e baterias dispara e impulsiona indústria chinesa

China tem ampliado o desenvolvimento de tecnologias estratégicas em setores como espaço, computação avançada e biomedicina

Chips: preços dos dispositivos de memória estão subindo (Thinkstock/DragonImages/Thinkstock)

Chips: preços dos dispositivos de memória estão subindo (Thinkstock/DragonImages/Thinkstock)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17h19.

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A indústria de alta tecnologia da China liderou o crescimento industrial no primeiro trimestre de 2026. O setor cresceu 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado, superando o ritmo médio da indústria. No período, a produção de robôs industriais subiu 33,2%, a de chips aumentou 24,3% e a de baterias de lítio avançou 40,8%.

Esse avanço mostra que a tecnologia já é o principal motor da indústria chinesa. Mesmo representando uma fatia menor da produção total, o setor respondeu por quase um terço do crescimento industrial no período. Além disso, concentrou mais da metade do lucro das grandes empresas do setor nos dois primeiros meses do ano.

Produtos mais avançados, como peças usadas em robôs e chips de memória, cresceram mais de 40%. Tecnologias como inteligência artificial começaram a aparecer com mais frequência em produtos do dia a dia, como eletrônicos de consumo.

No primeiro trimestre, os aportes em alta tecnologia cresceram 5,2%. Áreas como aeroespacial e telecomunicações registraram avanço, enquanto novos segmentos, como a chamada economia de baixa altitude e o desenvolvimento do 6G, passaram a atrair recursos.

Esse desempenho está ligado ao aumento dos investimentos em inovação. A China tem ampliado o desenvolvimento de tecnologias estratégicas em setores como espaço, computação avançada e biomedicina, o que começa a aparecer nos resultados da indústria.

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