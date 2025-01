Lucro das indústrias chinesas cresce em dezembro após quatro meses de queda

O setor industrial da China deu sinais de recuperação no final de 2024, revertendo quatro meses consecutivos de queda nos lucros. Dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatística revelaram que, em dezembro de 2024, o lucro das empresas industriais de grande porte cresceu 11,0% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este foi o primeiro resultado positivo desde agosto de 2024, indicando uma inversão na tendência de declínio.

A retomada foi atribuída a um pacote de políticas adotadas no quarto trimestre, que ajudaram a reduzir significativamente as perdas acumuladas. A receita operacional também apresentou melhora, registrando alta de 4,2% em dezembro, superando o crescimento de 0,5% observado em novembro.

Setores que impulsionaram a recuperação

A recuperação no último trimestre de 2024 foi especialmente evidente em setores beneficiados por políticas de incentivo, como os de equipamentos e eletrodomésticos. De acordo com Yu Weining, estatístico do Departamento Nacional de Estatística, os lucros das indústrias de equipamentos especiais e equipamentos gerais cresceram 18,4% e 1,8%, respectivamente, após quedas no trimestre anterior.

Outros destaques incluem:

Instrumentos médicos : crescimento de 32,9% nos lucros;

: crescimento de 32,9% nos lucros; Componentes de transmissão : alta de 15,1%;

: alta de 15,1%; Equipamentos especiais: aumento de 14,8%.

Eletrodomésticos lideram o crescimento

O setor de eletrodomésticos também se destacou, impulsionado por políticas que incentivaram a troca de aparelhos antigos por novos. No quarto trimestre, o lucro da indústria cresceu 11,3%, revertendo a queda de 5,7% registrada no trimestre anterior.

Alguns subsetores apresentaram aumentos impressionantes:

Refrigeradores domésticos : crescimento de 174,9%;

: crescimento de 174,9%; Eletrodomésticos de limpeza : alta de 42,8%;

: alta de 42,8%; Condicionadores de ar: aumento de 30,6%.

Esses números refletem o impacto direto das políticas de renovação de bens de consumo, que fortaleceram a demanda interna e contribuíram para a recuperação econômica.

Cenário anual e perspectivas para 2025

Apesar do desempenho positivo no final do ano, o lucro total das empresas industriais chinesas em 2024 foi de RMB 7,4 trilhões, uma queda de 3,3% em relação a 2023. Contudo, a desaceleração na taxa de queda acumulada entre novembro e dezembro — com uma redução de 1,4 pontos percentuais — indica uma tendência mais favorável para 2025.

Especialistas estão otimistas com o novo ano. “[Grifar] O lucro das empresas industriais deve retornar ao crescimento positivo em 2025”, afirmam analistas, citando políticas de estímulo e o fortalecimento da demanda doméstica como principais motores dessa retomada.