Primeiro voo comercial da SpaceX terá série documental da Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 3, a sua nova série documental Countdown: Inspiration4 Mission to Space para meados de setembro.

A série irá registrar o primeiro voo comercial da SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, e está sendo anunciada pelo gigante de streaming como o primeiro programa da companhia a cobrir um evento "quase em tempo real".

A Netflix diz que os dois primeiros episódios chegarão em 6 de setembro, seguidos por mais dois em 13 de setembro. Caso os planos da SpaceX de realizar o lançamento em 15 de setembro se mantiverem, o quinto e último episódio estreará no final do mês.

O documentário será dirigido por Jason Hehir, que criou a série documental de Michael Jordan, The Last Dance.

This September, four civilians will launch into space for a three-day trip orbiting Earth.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space — the first Netflix documentary series to cover an event in near real-time — will premiere in five parts leading up to and following the mission. pic.twitter.com/8fLnxHCQNN

— Netflix (@netflix) August 3, 2021