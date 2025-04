Como antecipado pela EXAME, Apple amplia produção de iPhones no Brasil

Como antecipado pela EXAME no início de abril, a Apple vai ampliar a montagem de iPhones fábrica da Foxconn, em Jundiaí (Brasil) para driblar os preços dos smartphones após a aplicação de tarifas comerciais pelo governo Donald Trump.

Na cadeia produtiva atual, dependendo em mais da metade dos envios vindos da China, o smartphone pode encarecer em até 40% para o consumidor americano. A Índia, que tem ganhado importância na estratégia da Apple nos últimos anos, e que dobrou a produção de aparelhos entre 2024 e 2025, também foi atingida: seus produtos enfrentarão uma tarifa de 26% a partir de 5 de abril.

Além de ampliar a fabricação no Brasil, a companhia também pretende dobrar a produção anual de iPhones na Índia para ultrapassar 80 milhões de unidades, segundo o Financial Times.

Fábrica em Jundiaí já monta iPhones no Brasil

A possibilidade de ampliar a fabricação no Brasil começou a ser estudada ainda no ano passado, com atualizações de maquinário e processos industriais. A Foxconn de Jundiaí (SP), parceira histórica da Apple, já monta os modelos base do iPhone 13, 14, 15 e, recentemente, recebeu autorização da Anatel para fabricar o iPhone 16.

A homologação brasileira, no momento, cobre apenas o modelo base, enquanto os modelos mais avançados, como iPhone 16 Pro e Pro Max, continuam sendo importados. Ainda assim, a infraestrutura nacional pode ganhar protagonismo se a Apple precisar redistribuir sua produção global para reduzir custos tarifários.

A Foxconn no Brasil opera sob regime especial que permite abatimento de impostos locais, mas até hoje essa produção nacional não resultou em queda significativa nos preços finais dos iPhones no país. Sendo assim, o foco pode se tornar outro: usar o Brasil como ponto de montagem para exportar ao mercado americano — onde as tarifas são menores que as aplicadas a China e Índia.