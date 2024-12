Pony.ai e GAC Aion avançam na produção em massa de Robotaxis autônomos

A Pony.ai e a GAC Aion firmaram, em 11 de dezembro, uma parceria estratégica para impulsionar o desenvolvimento e a produção em massa de Robotaxis totalmente autônomos. A colaboração tem como objetivo acelerar a implementação de mobilidade inteligente em larga escala, combinando tecnologias avançadas e competitividade comercial.

Parceria estratégica e metas ousadas

De acordo com o acordo firmado, as empresas criarão uma plataforma de veículos baseada nos modelos globais da GAC Aion e no sistema de direção autônoma de sétima geração da Pony.ai. A meta inicial é lançar mil Robotaxis Aion até 2025, com o primeiro lote sendo implementado na região da Grande Baía, em Guangdong, antes de expandir para outros mercados chineses e internacionais.

Desde o início da parceria, em 2018, ambas as empresas têm trabalhado em avanços significativos. Entre eles, o modelo AION LX L4 Robotaxi, lançado em 2019, e sucessivos aprimoramentos que culminaram na sexta geração de direção autônoma, incluída no catálogo de veículos inteligentes conectados de Guangzhou em 2022.

Investimentos e inovação tecnológica

A Pony.ai tem intensificado suas colaborações com montadoras como Toyota e BAIC para expandir sua atuação no mercado de veículos autônomos. Em outubro de 2024, o GAC Capital investiu US$ 27 milhões na Pony.ai, fortalecendo as operações comerciais dos Robotaxis. Além disso, a Pony.ai captou US$ 153,4 milhões em um recente movimento de capital privado.

Peng Jun, CEO da Pony.ai, considera a parceria com a GAC Aion um marco estratégico para a comercialização de Robotaxis em larga escala. Por outro lado, Feng Xingya, diretor-geral do Grupo GAC, enxerga no projeto a integração ideal entre veículos inteligentes e mobilidade avançada.

Mobilidade autônoma no futuro

Os Robotaxis prometem revolucionar o transporte com amplos cenários de aplicação em mobilidade urbana e interurbana. A parceria entre a Pony.ai e a GAC Aion reflete um avanço significativo para transformar essa visão em realidade.

Com uma frota de mil unidades prevista para 2025, a expectativa é atingir lucro operacional por veículo em uma escala comercial positiva.