China oferece vaca, peixe selvagem e galinhas como prêmios para quem vencer corrida

Uma maratona na China oferecerá um prêmio nada convencional com a tentativa de atrair mais corredores para o evento. Nomeada como "Meia Maratona do Gelo", a corrida acontece na província de Jilin, na China. A proposta é oferecer uma vaca, um peixe selvagem e galinhas como prêmio para o campeão.

Agendada para o dia 29 de dezembro, a premiação do primeiro colocado é de uma vaca e pode ser trocada por 6 mil yuans (cerca de R$ 4 mil). Aquele que ficar em segundo lugar, terá direito a um peixe selvagem, do Lago Taiping, enquanto o prêmio dos demais incluem gansos, patos e galos.

A popularidade das maratonas na China

As maratonas da China tiveram um grande crescimento nos últimos anos. Em 2023 ocorreram cerca de 622 corridas em todo o país. Em média, acontecem duas maratonas por dia, de acordo com dados do Chinese Athletics Association.

Ainda segundo a Agência de Notícias Xinhua, mais de 30 eventos ocorreram entre os dias 2 e 3 de novembro, reunindo aproximadamente 400 mil corredores em diversas partes do país.

A empolgação com as corridas é evidente nas redes sociais chinesas, onde usuários discutem temas como roupas esportivas, equipamentos de corrida, estratégias de treinamento e até dicas de alimentação para maratonistas.