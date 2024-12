Grupo GAC registra aumento nas vendas e crescimento nas exportações, apesar de queda na produção

O Grupo GAC divulgou seu relatório de produção e vendas referente a novembro, indicando um desempenho misto. A produção no mês totalizou 207.600 veículos, uma queda de 16,18% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, as vendas alcançaram 198.900 unidades, representando um crescimento de 7,1% em relação ao mês anterior, mas ainda 12,39% abaixo do registrado no mesmo período de 2022.

Desempenho acumulado e crescimento nas exportações

De janeiro a novembro, a produção acumulada do Grupo foi de aproximadamente 1,7094 milhão de veículos, uma redução de 25,36% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as vendas acumuladas chegaram a 1,7198 milhão de unidades, refletindo um declínio de 23,42%. Apesar disso, as exportações e o segmento de veículos comerciais apresentaram crescimento expressivo.

As exportações acumuladas no período alcançaram 118.000 veículos, um aumento de 79% em relação ao mesmo período de 2022. No segmento de veículos comerciais, as vendas acumuladas atingiram 603 unidades, um avanço de 66,12%.

Nos últimos quatro meses, o Grupo GAC manteve uma tendência de crescimento mensal nas vendas. De agosto a novembro, os números mensais foram de 148.200, 182.600, 185.800 e 198.900 veículos, respectivamente, com aumentos consecutivos de 4,95%, 23,24%, 8,3% e 7,1% em relação ao mês anterior.

Desempenho das marcas próprias e estratégia de reformas

Em novembro, as marcas próprias do grupo também registraram desempenhos positivos, impulsionados por uma reforma estratégica implementada em outubro. As vendas da GAC Trumpchi chegaram a 44.400 veículos, um aumento de 19,32% em relação a outubro. Já a GAC Aion, focada em veículos elétricos, comercializou cerca de 42.300 unidades, um crescimento de 1,77% em relação ao mês anterior.

A estratégia de reformas foi introduzida com a Ação de Panyu, um plano de três anos que marca o início de uma nova fase institucional. A mudança inclui a criação de três novos departamentos: o Departamento de Produtos, o Departamento de Finanças e o Departamento de Compras.

Investimentos e metas ambiciosas para os próximos anos

Nos próximos três anos, o Grupo GAC planeja investir ao menos 50 bilhões de yuans (RMB) em pesquisa, desenvolvimento e industrialização. As marcas próprias do grupo têm a meta de lançar 22 novos modelos, cobrindo tecnologias de energia inovadoras, como veículos totalmente elétricos, híbridos plug-in e sistemas de aumento de alcance. Em 2025, sete desses modelos estarão no mercado.

Até 2027, o Grupo GAC pretende alcançar a meta de que mais de 60% de suas vendas sejam de marcas próprias, totalizando 2 milhões de veículos vendidos por essas divisões. O plano reforça a ambição do grupo em consolidar sua posição no mercado de veículos elétricos e híbridos, ao mesmo tempo em que impulsiona a eficiência operacional e o crescimento sustentável.