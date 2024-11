Pony.ai, empresa chinesa de direção autônoma, estreia na NASDAQ e registra flutuação de 19%

Pony.ai, empresa chinesa de direção autônoma, estreia na NASDAQ

Na quinta-feira, 27 de novembro, a Pony.ai, empresa chinesa especializada em tecnologia de direção autônoma, foi listada oficialmente na NASDAQ sob o símbolo “PONY”. No primeiro dia de negociação, as ações da companhia chegaram a subir mais de 19% durante o pregão, mas encerraram em queda de 7,69%, cotadas a US$ 12 por ação.

Após ampliar a oferta inicial, a Pony.ai planeja emitir um total de 23 milhões de American Depositary Shares (ADS), ao preço máximo de US$ 13 por unidade, caso os subscritores exerçam integralmente a opção de compra adicional. A empresa pode levantar até US$ 299 milhões com a oferta pública inicial (IPO) e, considerando a venda privada de ações ordinárias simultânea, o valor total arrecadado pode alcançar até US$ 452 milhões.

Concorrência e desafios no mercado de direção autônoma

A Pony.ai é a segunda empresa de direção autônoma a ser listada nos EUA este ano, após a WeRide, outra empresa chinesa do setor. A estreia marca um passo importante na busca por recursos para expandir suas operações e fortalecer sua posição no competitivo mercado global de tecnologia autônoma.

Há um mês, a WeRide estreou na NASDAQ. Com um número limitado de ações ofertadas, suas ações registraram forte alta no primeiro dia de negociação, atingindo duas vezes o limite de valorização e fechando com um aumento de 6,77%, a US$ 16,55 por ação.

Estratégias diferentes para o futuro dos robotaxis

Tanto a Pony.ai quanto a WeRide estão otimistas quanto ao futuro do mercado de Robotaxi. Contudo, suas estratégias empresariais apresentam diferenças significativas. Enquanto a Pony.ai foca principalmente no desenvolvimento de serviços de táxis autônomos, a WeRide adota uma abordagem mais ampla, com negócios que englobam táxis, minivans, caminhões, veículos de limpeza autônomos e sistemas de direção avançada. Esse portfólio diversificado permite à WeRide atuar em cenários mais variados.

Pony.ai e WeRide fazem parte de uma crescente onda de listagens de empresas de direção autônoma em 2024. Outras companhias do setor, como RoboSense, Black Sesame, Horizon Robotics e Shanghai Zongmu Technology, também intensificaram seus esforços para entrar no mercado de capitais.

Desafios financeiros e a busca por investimentos

Esse movimento é impulsionado por diversos fatores. O progresso contínuo das tecnologias de direção autônoma, o aumento da aceitação pelo mercado e políticas favoráveis que reduzem os limites para listagens têm contribuído para a expansão. No entanto, há outro motivo significativo: muitas dessas empresas enfrentam dificuldades financeiras.

De acordo com dados financeiros recentes, as empresas de direção autônoma ainda não alcançaram lucratividade e permanecem em uma situação de prejuízo. As listagens, portanto, representam uma tentativa de obter recursos para sustentar operações, acelerar o desenvolvimento de produtos e fortalecer suas posições em um setor altamente competitivo.

