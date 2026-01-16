Como parear fones Bluetooth Redmi AirDots e Samsung Galaxy Buds

O processo de pareamento pode variar entre diferentes modelos, por isso é importante seguir as instruções específicas para cada fone (Lucas Agrela/Exame)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16h40.
O pareamento de fones Bluetooth é uma tarefa essencial para garantir qualidade em sua experiência de áudio sem fios, seja para ouvir música/podcasts, assistir a vídeos, fazer chamadas ou jogar, mas pode haver pequenas diferenças entre os modelos de marcas distintas.
Se você possui fones Redmi ou Samsung, é importante entender como conectar corretamente cada modelo. Abaixo, explicamos os passos detalhados para parear os Redmi AirDots e os Samsung Galaxy Buds, com dicas específicas para resolver problemas comuns de conexão.
Os fones de ouvido da Redmi são conhecidos pela facilidade de uso e custo acessível, com algumas versões a partir de R$ 120. O processo de pareamento é simples, mas pode exigir uma atenção extra em alguns casos, especialmente com modelos mais antigos.
Atenção: em alguns casos, especialmente com versões mais antigas, pode ser necessário conectar uma das unidades (por exemplo, "Redmi Airdots_R") primeiro. Depois, o outro fone será sincronizado automaticamente.
Como o nome dos dispositivos e o procedimento exato podem variar dependendo do modelo, é sempre bom verificar o manual específico do fone que você adquiriu/possui.
Problemas comuns
Se o som estiver saindo apenas de um lado ou se os fones não estiverem sincronizados, pode ser necessário redefinir e ressincronizar os fones.
O processo de pareamento dos Samsung Galaxy Buds, que variam de R$ 314 a R$ 2.000, é igualmente intuitivo, especialmente se você estiver usando um celular da própria marca, como um Galaxy.
No entanto, a Samsung também oferece um processo simples para conectar os Buds a qualquer dispositivo, seja Android ou iOS.
Assim como nos fones Redmi, o nome dos dispositivos Samsung e o procedimento exato podem variar dependendo do modelo. Portanto, é sempre bom verificar o manual específico da versão que você possui.
Problemas Comuns
Se os fones não estiverem conectando corretamente ou se você precisar de ajuda adicional, o aplicativo Galaxy Wearable pode ser usado para redefinir os fones.
Se necessário, insira os fones na case novamente e retire-os após sete segundos. Eles reiniciarão automaticamente e estarão prontos para o pareamento.