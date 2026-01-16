Como parear fones Bluetooth Redmi AirDots e Samsung Galaxy Buds

O pareamento de fones Bluetooth é uma tarefa essencial para garantir qualidade em sua experiência de áudio sem fios, seja para ouvir música/podcasts, assistir a vídeos, fazer chamadas ou jogar, mas pode haver pequenas diferenças entre os modelos de marcas distintas.

Se você possui fones Redmi ou Samsung, é importante entender como conectar corretamente cada modelo. Abaixo, explicamos os passos detalhados para parear os Redmi AirDots e os Samsung Galaxy Buds, com dicas específicas para resolver problemas comuns de conexão.

Redmi AirDots

Os fones de ouvido da Redmi são conhecidos pela facilidade de uso e custo acessível, com algumas versões a partir de R$ 120. O processo de pareamento é simples, mas pode exigir uma atenção extra em alguns casos, especialmente com modelos mais antigos.

Carregue os fones: antes de começar, é importante garantir que os fones estão carregados, já que a carga insuficiente pode impedir o pareamento; Retire os fones da case: retire ambos os fones do estojo de carregamento. Em muitos modelos, os fones devem ligar automaticamente e tentar parear entre si; Ative o Bluetooth: no seu celular, tablet ou computador, vá até as configurações de Bluetooth e ative-o; Pareie os fones: na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis, procure pelo nome dos seus fones (por exemplo, "Redmi AirDots"). Confirme o pareamento: selecione o nome do dispositivo e confirme o pareamento.

Atenção: em alguns casos, especialmente com versões mais antigas, pode ser necessário conectar uma das unidades (por exemplo, "Redmi Airdots_R") primeiro. Depois, o outro fone será sincronizado automaticamente.

Como o nome dos dispositivos e o procedimento exato podem variar dependendo do modelo, é sempre bom verificar o manual específico do fone que você adquiriu/possui.

Problemas comuns

Se o som estiver saindo apenas de um lado ou se os fones não estiverem sincronizados, pode ser necessário redefinir e ressincronizar os fones.

Esqueça o dispositivo: no seu smartphone, tablet ou computador, vá até as configurações de Bluetooth e "Esqueça" ou "Desemparelhe" os fones; Redefina os fones: coloque ambos os fones no estojo, pressione e segure o botão de reset (na case ou nos fones) por 10 a 30 segundos, até que as luzes LED pisquem em vermelho e branco. Depois, retire os fones e tente o pareamento novamente.

Samsung Galaxy Buds

O processo de pareamento dos Samsung Galaxy Buds, que variam de R$ 314 a R$ 2.000, é igualmente intuitivo, especialmente se você estiver usando um celular da própria marca, como um Galaxy.

No entanto, a Samsung também oferece um processo simples para conectar os Buds a qualquer dispositivo, seja Android ou iOS.

Carregue os fones: antes de começar, verifique se os fones estão carregados, pois a carga insuficiente pode impedir o pareamento; Baixe o aplicativo Galaxy Wearable (opcional): Para uma experiência mais personalizada e atualizações de firmware, é recomendável usar o aplicativo Galaxy Wearable, disponível na Google Play Store ou App Store; Abra a case de carregamento: ao abrir a case com os fones dentro, o modo de pareamento será ativado automaticamente. As luzes indicadoras nos fones começarão a piscar (geralmente em azul ou verde); Conexão automática (para dispositivos Samsung): se você estiver usando um celular da marca, basta abrir a case próximo ao dispositivo. Uma janela pop-up aparecerá na tela do celular. Toque em "Conectar" para estabelecer a conexão; Conexão manual (para outros dispositivos): se você estiver pareando com um dispositivo de outra marca, ative o Bluetooth nele e procure pelos "Galaxy Buds" na lista de dispositivos disponíveis. Toque para se conectar.

Assim como nos fones Redmi, o nome dos dispositivos Samsung e o procedimento exato podem variar dependendo do modelo. Portanto, é sempre bom verificar o manual específico da versão que você possui.

Problemas Comuns

Se os fones não estiverem conectando corretamente ou se você precisar de ajuda adicional, o aplicativo Galaxy Wearable pode ser usado para redefinir os fones.

Se necessário, insira os fones na case novamente e retire-os após sete segundos. Eles reiniciarão automaticamente e estarão prontos para o pareamento.