PlayStation 5 finalmente ganha preço e data de lançamento

Nesta quarta-feira, 16, a Sony divulgou os valores de seus consoles da nova geração, o PlayStation 5 e o PlayStation 5 Digital Edition — sendo que este último não terá uma entrada de disco. Os dispositivos custarão, respectivamente, 499 e 399 dólares (aproximadamente 2.610 e 2.087 reais, em conversão direta) e chegarão às lojas no dia 19 de novembro.

Em uma transmissão de 40 minutos realizada por meio dos canais do YouTube e da Twitch oficiais da empresa, chamada “PlayStation 5 Showcase”, a Sony apresentou novos conteúdos sobre alguns dos principais jogos que chegarão para os novos dispositivo —, com destaque para o game exclusivo Final Fantasy XVI, que abriu o evento.

Outros jogos, como Spider-Man: Miles Morales, o novo jogo de Harry Potter e Call of Duty: Black Ops Cold War tiveram novos conteúdos exibidos. De acordo com a Sony, as imagens foram gravadas diretamente do PlayStation 5 — diferentemente dos trailers exibidos no primeiro evento do PS5.

THEY DID THE SPIDER-MAN THING!#PS5 pic.twitter.com/oVe9wXQy5E — Big Boss | Balvin $5000 (@LordBalvin) September 16, 2020

Durante a transmissão, também foram revelados alguns jogos antigos que poderão ser jogados no PS5, como Until Dawn, Infamous: Second Son, Persona 5, Resident Evil 7, The Last of Us e mais.

Em março deste ano, a Sony divulgou as especificações do PS5. O novo dispositivo tem como mudança principal o uso de um SSD (disco de estado sólido) para deixar o desempenho do dispositivo mais ágil.

Na quarta-feira, 9, a Microsoft revelou os preços do Xbox Series S e do Xbox Series X, seus dispositivos que rivalizam diretamente com os novos aparelhos da Sony. Custando, respectivamente, 299 e 499 dólares — mas ainda sem preço divulgado no Brasil —, eles chegarão às lojas no dia 10 de novembro deste ano.

Entre os meses de agosto de 2019 e agosto de 2020, o PlayStation foi o videogame que mais se destacou entre jogadores em todo o mundo — cerca de 64,22% da população preferiu adquirir os dispositivos da Sony, enquanto 35,77% foi mais favorável ao Xbox, segundo o site irlandês StatCounter.