Perfis falsos de Elon Musk roubaram mais de R$ 10,5 mi em criptomoedas

Alguns fãs de Elon Musk e entusiastas das Tesla e SpaceX perderam mais de 10,5 milhões de reais em criptomoedas ao serem enganados por perfis falsos do magnata e suas empresas, informou a Federal Trade Commission nesta segunda-feira, 17. A quantia é referente aos últimos seis meses.

Os golpistas se valem da influência Musk em sites como o Twitter, geralmente usando as mesmas imagens de avatar da conta original de Musk e digitando o nome do bilionário errado — algo como 'Elon Muskk' —, e a usam para pedir aos fãs que enviem bitcoins para uma conta, em troca de uma quantia de maior valor em outra moeda.

Para se ter uma ideia, crimes que usam esse método já movimentaram mais de 80 milhões de dólares em fraudes. Em média, as vítimas perdem 1900 dólares, informou o órgão financeiro americano.

Em uma versão ainda mais sofisticada do crime, que invadiu contas oficiais de Musk, Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates e até da Apple para promover um golpe, os embusteiros conseguiram 120 mil dólares de uma só vez. O estrago só não foi maior porque o Twitter se viu obrigado a impedir as contas verificadas de postarem novos tweets por várias horas.

