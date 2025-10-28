PayPal anuncia parceria com OpenAI e primeiro dividendo de sua história

O PayPal anunciou uma parceria com a OpenAI que permitirá o uso de sua carteira digital para compras diretamente no ChatGPT. A integração ligará a base global de comerciantes da companhia à plataforma de inteligência artificial, criando um novo canal de pagamentos dentro do ecossistema da OpenAI. As informações foram divulgadas pela Reuters.

A colaboração deve utilizar o Agentic Commerce Protocol, modelo que conecta agentes de IA a sistemas de compra e pagamento. A ferramenta permitirá que os usuários do ChatGPT pesquisem, comparem e adquiram produtos de forma autônoma, usando o saldo ou cartões vinculados à conta PayPal.

O presidente-executivo do PayPal, Alex Chriss, destacou que a parceria com a OpenAI e a adoção do Agentic Commerce Protocol têm como objetivo simplificar a jornada de consumo e integrar experiências de compra e pagamento, permitindo que os usuários realizem transações de forma mais direta dentro do chatbot.

Primeiro dividendo em 27 anos

Além do acordo com a OpenAI, o PayPal elevou sua previsão de lucro ajustado por ação para 2025, agora estimado entre US$ 5,35 e US$ 5,39, acima do intervalo anterior de US$ 5,15 a US$ 5,30. A projeção supera também a expectativa média dos analistas, que apontava US$ 5,24, segundo dados da LSEG.

Com isso, a empresa também anunciou o primeiro dividendo de sua história, um pagamento trimestral de US$ 0,14 por ação, equivalente a 10% do lucro ajustado.

Sob a gestão de Alex Chriss, o PayPal vem reformulando sua estratégia, priorizando margens e eficiência operacional após um período de desaceleração no pós-pandemia. O foco passou a ser a rentabilidade, com medidas de corte de custos e ênfase em produtos de maior valor agregado.

No terceiro trimestre, o volume total de pagamentos processados pela companhia somou US$ 458,1 bilhões, um avanço de 7% em base neutra de câmbio, sustentado pelo consumo ainda resiliente em meio à inflação e à incerteza econômica global.