PayPal lança plataforma global para unificar carteiras digitais e ampliar comércio internacional

O PayPal anunciou nesta quarta-feira, 23, uma parceria com empresas globais de carteiras digitais para criar uma plataforma chamada "PayPal World", com o objetivo de facilitar o comércio transfronteiriço. Esse novo sistema permitirá que 2 bilhões de pessoas paguem umas às outras usando suas carteiras e meios de pagamentos locais.

Entre os parceiros iniciais de fora dos EUA, estão a NPCI International Payments Limited, da Índia, responsável pelo sistema de pagamentos móveis UPI (Unified Payment Interface), e a Tenpay Global, da China, braço de pagamentos da Tencent, que opera o ecossistema de pagamentos Weixin (WeChat).

Segundo a empresa, por meio do novo sistema, usuários de seus serviços poderão enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo. Por exemplo, um viajante na China poderá usar o PayPal na rede de pagamentos Weixin para pagar estabelecimentos locais. Da mesma forma, um cliente da Índia poderá comprar de um site nos EUA e pagar usando sua carteira UPI via PayPal.

Além deles, o Venmo, que faz parte do mesmo sistema, mas é mais voltado a pagamentos entre amigos e familiares, também fará parte da iniciativa. Foi firmado, ainda, um memorando de entendimento com o Mercado Pago, a plataforma latino-americana de serviços financeiros digitais criada pelo Mercado Livre.

Os detalhes do negócio ainda estão sendo finalizados, mas a expectativa é que o PayPal World seja lançado até o final do ano com seus parceiros iniciais. A partir de 2026, usuários do Venmo poderão realizar pagamentos online e offline em comerciantes que aceitam pagamentos do PayPal.

Qual o objetivo do PayPal World?

Com essas parcerias, o PayPal busca atingir mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo. "O PayPal World é um ecossistema de pagamentos único que reunirá alguns dos maiores sistemas de pagamento e carteiras digitais do mundo em uma única plataforma", afirmou Alex Chriss, presidente e CEO do PayPal.

Os volumes de transação desses sistemas de pagamento são massivos. Por exemplo, US$ 58,3 bilhões foram transacionados via Mercado Pago no primeiro trimestre de 2025. Na Índia, as transações do UPI atingiram mais de US$ 238 bilhões somente em junho deste ano, de acordo com dados da NPCI.

Ao mesmo tempo que fará parte da iniciativa, a chinesa Tenpay também está desenvolvendo uma estrutura de remessas aprimorada e pagamentos peer-to-peer transfronteiriços.