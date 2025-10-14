Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

IA no varejo: Walmart faz parceria com OpenAI para permitir compras pelo ChatGPT

Recurso permitirá recomendações, sugestões de presentes e identificação de ofertas dentro do próprio chatbot

O Walmart será a próxima grande rede a integrar a funcionalidade (Getty Images/Getty Images)

O Walmart será a próxima grande rede a integrar a funcionalidade (Getty Images/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21h10.

O Walmart anunciou um acordo com a OpenAI para permitir que consumidores façam compras diretamente pelo ChatGPT A iniciativa busca adaptar a rede de supermercados dos Estados Unidos às novas formas de descoberta de produtos pelos clientes.

Com a novidade, os consumidores poderão usar o chatbot de inteligência artificial para obter recomendações de produtos, sugestões de presentes e identificar ofertas sem sair da conversa no ChatGPT. O Walmart ainda não divulgou quando o recurso estará disponível ao público.

Segundo o CEO Doug McMillon, a experiência de e-commerce tradicional, baseada em barras de pesquisa e longas listas de produtos, está prestes a mudar. O recurso com IA será multimídia, personalizado e contextual, com o objetivo de tornar as compras mais convenientes e agradáveis.

Expansão do comércio via IA

O recurso de Checkout Instantâneo, anunciado pela OpenAI no final de setembro, já foi lançado inicialmente com o Etsy, permitindo a compra direta de itens individuais de vendedores da plataforma.

O Walmart será a próxima grande rede a integrar a funcionalidade, que também será expandida para mais de um milhão de lojistas do Shopify, incluindo marcas como Skims e Glossier.

A ferramenta representa uma nova fonte de receita para a OpenAI, que cobrará taxas das empresas pelas transações realizadas pelo chatbot.

Além do ChatGPT, o Walmart já utiliza um assistente de compras com IA chamado Sparky, disponível em seu aplicativo, ampliando sua estratégia de integração da tecnologia na experiência de compra digital.

Acompanhe tudo sobre:WalmartOpenAIChatGPT

Mais de Negócios

Novo Mundo aprova recuperação judicial e quer vendas de R$ 780 milhões com volta ao 'varejo raiz'

5 comandos de IA que podem facilitar a rotina de empreendedores

Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

‘Com juros de 15% ao ano, o empresário tem que calcular muito o risco’, diz João Adibe, CEO da Cimed

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena: vejas os números do concurso 2.972 - prêmio é de R$ 33 milhões

Tecnologia

Após Apple e Google, Meta remove página do Facebook que ameaçava agentes da Imigração

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja os países já classificados

Negócios

Novo Mundo aprova RJ e quer vendas de R$ 780 milhões e 'varejo raiz' de novo