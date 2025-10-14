IA no varejo: Walmart faz parceria com OpenAI para permitir compras pelo ChatGPT

O Walmart será a próxima grande rede a integrar a funcionalidade (Getty Images/Getty Images)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21h10.
O Walmart anunciou um acordo com a OpenAI para permitir que consumidores façam compras diretamente pelo ChatGPT A iniciativa busca adaptar a rede de supermercados dos Estados Unidos às novas formas de descoberta de produtos pelos clientes.
Com a novidade, os consumidores poderão usar o chatbot de inteligência artificial para obter recomendações de produtos, sugestões de presentes e identificar ofertas sem sair da conversa no ChatGPT. O Walmart ainda não divulgou quando o recurso estará disponível ao público.
Segundo o CEO Doug McMillon, a experiência de e-commerce tradicional, baseada em barras de pesquisa e longas listas de produtos, está prestes a mudar. O recurso com IA será multimídia, personalizado e contextual, com o objetivo de tornar as compras mais convenientes e agradáveis.
O recurso de Checkout Instantâneo, anunciado pela OpenAI no final de setembro, já foi lançado inicialmente com o Etsy, permitindo a compra direta de itens individuais de vendedores da plataforma.
O Walmart será a próxima grande rede a integrar a funcionalidade, que também será expandida para mais de um milhão de lojistas do Shopify, incluindo marcas como Skims e Glossier.
A ferramenta representa uma nova fonte de receita para a OpenAI, que cobrará taxas das empresas pelas transações realizadas pelo chatbot.
Além do ChatGPT, o Walmart já utiliza um assistente de compras com IA chamado Sparky, disponível em seu aplicativo, ampliando sua estratégia de integração da tecnologia na experiência de compra digital.