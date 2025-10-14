IA no varejo: Walmart faz parceria com OpenAI para permitir compras pelo ChatGPT

O Walmart anunciou um acordo com a OpenAI para permitir que consumidores façam compras diretamente pelo ChatGPT A iniciativa busca adaptar a rede de supermercados dos Estados Unidos às novas formas de descoberta de produtos pelos clientes.

Com a novidade, os consumidores poderão usar o chatbot de inteligência artificial para obter recomendações de produtos, sugestões de presentes e identificar ofertas sem sair da conversa no ChatGPT. O Walmart ainda não divulgou quando o recurso estará disponível ao público.

Segundo o CEO Doug McMillon, a experiência de e-commerce tradicional, baseada em barras de pesquisa e longas listas de produtos, está prestes a mudar. O recurso com IA será multimídia, personalizado e contextual, com o objetivo de tornar as compras mais convenientes e agradáveis.

Expansão do comércio via IA

O recurso de Checkout Instantâneo, anunciado pela OpenAI no final de setembro, já foi lançado inicialmente com o Etsy, permitindo a compra direta de itens individuais de vendedores da plataforma.

O Walmart será a próxima grande rede a integrar a funcionalidade, que também será expandida para mais de um milhão de lojistas do Shopify, incluindo marcas como Skims e Glossier.

A ferramenta representa uma nova fonte de receita para a OpenAI, que cobrará taxas das empresas pelas transações realizadas pelo chatbot.

Além do ChatGPT, o Walmart já utiliza um assistente de compras com IA chamado Sparky, disponível em seu aplicativo, ampliando sua estratégia de integração da tecnologia na experiência de compra digital.