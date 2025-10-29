EUA precisam adicionar 100 GW de capacidade energética ao ano, diz OpenAI

A OpenAI alertou nesta segunda-feira, 27, que os Estados Unidos precisam aumentar significativamente seus investimentos em capacidade energética para manter sua liderança no desenvolvimento de inteligência artificial, especialmente frente à China.

Responsável pelo ChatGPT, a startup tem fechado contratos para expansões de infraestrutura ambiciosas, que exigirão enormes quantidades de energia para funcionar. Os novos data centers, destinados a fornecer capacidade computacional para a empresa, ultrapassarão os limites do que é atualmente possível nos EUA, em um momento em que a rede elétrica do país já enfrenta desafios.

“A eletricidade não é apenas um serviço; é um ativo estratégico fundamental para a construção da infraestrutura de IA que garantirá nossa liderança na tecnologia mais consequente desde a própria eletricidade”, afirmou a OpenAI em um post no blog oficial.

Em um documento de 11 páginas enviado ao Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, a empresa incentivou que os EUA se comprometam a adicionar 100 gigawatts de nova capacidade energética por ano. Dez gigawatts equivalem ao consumo anual de 8 milhões de residências no país, de acordo com uma análise da CNBC.

Segundo a OpenAI, enquanto a China adicionou 429 gigawatts de capacidade no ano passado, os EUA ficaram com apenas 51 GW, criando uma "lacuna de elétrons" que pode colocar os Estados Unidos em desvantagem na corrida global pela IA.

Para enfatizar a importância da energia como recurso estratégico para sustentar o avanço das tecnologias de IA, que dependem fortemente de grandes quantidades de poder computacional, a OpenAI ainda disse que “elétrons são o novo petróleo”.

Demanda por energia em alta

Além de equivaler ao consumo anual de 8 milhões de residências nos EUA, 10 GW de capacidade computacional é a meta do projeto Stargate para este ano. Anunciado no início do segundo mandato de Donald Trump, o projeto é uma joint venture entre OpenAI, SoftBank e Oracle para construir infraestrutura para IA nos EUA, com investimentos estimados em US$ 500 bilhões.

Além da OpenAI, outras empresas estão investindo bilhões na construção de instalações para sustentar a nova tecnologia. Com isso, a demanda global por eletricidade está crescendo, impulsionada pela IA e pelos EUA, provocando uma retomada até então inesperada de fontes como o gás natural.