Quanto do seu salário vai embora com uma assinatura de IA? Veja a conta

RESUMO ＋ Em 2026, assinaturas premium de IA cobradas em dólar podem consumir até 69% do salário mínimo brasileiro de R$ 1.621. Com dólar a R$ 5,40 e IOF de 3,5%, planos de US$ 20, US$ 100 e US$ 200 custam cerca de R$ 112, R$ 559 e R$ 1.118. OpenAI e Anthropic não oferecem preços localizados.

Assinar uma ferramenta de inteligência artificial (IA) de ponta deixou de ser um gasto simbólico para boa parte dos brasileiros. Com o salário mínimo em R$ 1.621 em 2026, segundo o Decreto 12.797/2025, o plano mais caro do mercado já compromete mais de dois terços da renda de quem ganha o piso salarial no país.

Isso acontece porque nem a OpenAI, dona do ChatGPT, nem a Anthropic, dona do Claude, oferecem planos localizados em reais no Brasil.

Toda cobrança é feita em dólar, o que significa que o custo real da assinatura sobe e desce mês a mês conforme a cotação da moeda — sem que a empresa precise anunciar qualquer reajuste.

Quanto custa cada faixa de plano?

Considerando o dólar a cerca de R$ 5,40 e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 3,5% cobrado sobre compras internacionais no cartão de crédito, os planos de US$ 20 mensais — como o ChatGPT Plus ou o Claude Pro — saem por cerca de R$ 112, o equivalente a 6,9% do salário mínimo.

Já na faixa intermediária, de US$ 100 por mês, o valor sobe para cerca de R$ 559 — 34,5% do salário mínimo. No topo, os planos de US$ 200 mensais, como o Claude Max ou o ChatGPT Pro em sua versão mais robusta, chegam a R$ 1.118 por mês, consumindo 69% de um salário mínimo inteiro.

E com a renda média do brasileiro?

O peso muda de figura quando o cálculo considera a renda média nacional, e não o piso salarial. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o brasileiro médio ganha R$ 3.738 por mês.

Nessa faixa de renda, o plano de entrada, de US$ 20 (cerca de R$ 112), consome apenas 3% do salário — um peso bem mais tolerável do que os 6,9% registrados para quem ganha o mínimo.

Já o plano intermediário, de US$ 100 (cerca de R$ 559), passa a representar 15% da renda média, e o plano mais caro, de US$ 200 (cerca de R$ 1.118), consome praticamente 30% de tudo o que o brasileiro médio ganha em um mês.

Ainda assim, mesmo na renda média, gastar quase um terço do salário em uma única assinatura de tecnologia está longe de ser trivial — e reforça como o preço em dólar da IA de ponta segue distante da realidade de consumo da maior parte da população brasileira, mesmo fora da faixa do salário mínimo.

Um custo que varia sem aviso prévio

Diferente de um serviço de streaming ou de um plano de celular nacional, que reajusta preços em datas específicas e com aviso, a assinatura de IA cobrada em dólar oscila silenciosamente.

Uma alta cambial de 10% no mês significa, na prática, um aumento automático de 10% na conta do usuário brasileiro — sem qualquer decisão da OpenAI ou da Anthropic envolvida.