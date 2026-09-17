BK' inicia turnê de 10 anos de 'Castelos & Ruínas' em SP e marca feito inédito para o rap nacional

O rapper BK’ inicia no sábado, 19, em São Paulo, a turnê nacional que celebra os dez anos de seu álbum de estreia, Castelos & Ruínas. A apresentação em São Paulo será realizada no Nubank Parque (antigo Allianz Parque) e marca o primeiro show solo de um rapper brasileiro na arena.

A série de seis shows passa ainda por Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba e termina no Rio de Janeiro, onde o artista fará, em 16 de janeiro, um show solo no Maracanã, cidade onde BK’ nasceu e construiu a carreira. Segundo a organização, ele também será o primeiro rapper a realizar um show solo no estádio.

“Eu falei pros meus fãs confiarem que viria algo grandioso. E veio. Vamos rodar o país com a turnê e fechar em casa, com Maracanã lotado. Vejo geral lá!”, disse BK’.

Após o show, o Nubank Parque terá recebido mais de 240 mil pessoas em apresentações de rap. Nomes de destaque internacional, como Kendrick Lamar, Travis Scott e Chris Brown, estão entre os artistas que já levaram grandes públicos ao local.

Dez anos de 'Castelos & Ruínas'

Lançado em março de 2016, Castelos & Ruínas ajudou a marcar uma nova fase do rap brasileiro ao reunir conflitos, ambições e vivências daquele período. Para a turnê, o repertório combina músicas do álbum com trabalhos mais recentes do rapper, em uma retrospectiva da evolução musical e artística construída ao longo da última década.

O disco acumula mais de 225 milhões de streams no Spotify e mais de 75 milhões de visualizações no YouTube.

Data dos shows e preços dos ingressos*

SÃO PAULO

Data: 19 de setembro de 2026 (sábado)

Local: Nubank Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Horário de abertura dos portões: 16h



Setores e preços:

Cadeira superior - R$ 92,50 (meia-entrada) | R$ 129,50 (entrada social) | R$ 185,00 (inteira)

Pista - R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Cadeira inferior - R$ 162,50 (meia-entrada) | R$ 227,50 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 276,50 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Pacote VIP Itaú Personnalité - R$ 697,50 (meia-entrada) | R$ 776,50 (entrada social) | R$ 895,00 (inteira)

Pacote Vip Super Fã Itaú - R$ 1.197,50 (meia-entrada) | R$ 1.276,50 (entrada social) | R$ 1.395,00 (inteira)

PORTO ALEGRE

Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)

Local: KTO Arena - Avenida Severo Dullius - Anchieta, Porto Alegre - RS, Brasil

Horário de abertura dos portões: 21h

Setores e preços:

Pista - a partir de R$ 92,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 129,50 (entrada social) | a partir de R$ 185,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - a partir de R$ 172,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 241,50 (entrada social) | a partir de R$ 345,00 (inteira)



SALVADOR

Data: 19 de novembro de 2026 (quinta-feira)

Local: Arena A TARDE - Rua Professor Milton Cayres de Brito - Caminho das Árvores, Salvador - BA

Horário de abertura dos portões: 18

Setores e preços:

Pista - a partir de R$ 97,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 136,50 (entrada social) | a partir de R$ 195,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - a partir de R$ 147,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 206,50 (entrada social) | a partir de R$ 295,00 (inteira)



BELO HORIZONTE

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

Local: Arena Hall - Avenida Nossa Senhora do Carmo - Savassi, Belo Horizonte/MG

Horário de abertura dos portões: 19h

Setores e preços:

Cadeira Superior Prata - a partir de R$ 97,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 136,50 (entrada social) | a partir de R$ 195,00 (inteira)

Cadeira Superior Ouro - a partir de R$ 142,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 199,50 (entrada social) | a partir de R$ 285,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - a partir de R$ 147,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 206,50 (entrada social) | a partir de R$ 295,00 (inteira)

CURITIBA

Data: 19 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Igloo Super Hall - Rua Dino Bertoldi - Tarumã, Curitiba - PR, Brasil

Horário de abertura dos portões: 18h

Setores e preços:

Pista - a partir de R$ 82,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 115,50 (entrada social) | a partir de R$ 165,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - a partir de R$ 147,50 (meia-entrada) | a partir de R$ 206,50 (entrada social) | a partir de R$ 295,00 (inteira)

RIO DE JANEIRO

Data: 16 de janeiro de 2027 (sábado)

Local: Estádio do Maracanã - Rua Professor Eurico Rabelo - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Horário de abertura dos portões: 16h30

Setores e preços:

Superior Sul Nível 5 - R$ 72,50 (meia-entrada) | R$ 101,50 (entrada social) | R$ 145,00 (inteira)

Superior Sul - R$ 72,50 (meia-entrada) | R$ 101,50 (entrada social) | R$ 145,00 (inteira)

Superior Leste - R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 136,50 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Inferior Sul - R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Inferior Oeste - R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 206,50 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)

Inferior Leste - R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 206,50 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)

Pista - R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 276,50 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Pacote VIP Itaú Personnalité - R$ 735,75 (meia-entrada) | R$ 676,50 (entrada social) | R$ 795,00 (inteira)

Pacote Vip Super Fã Itaú - R$ 1.335,75 (meia-entrada) | R$ 1.276,50 (entrada social) | R$ 1.395,00 (inteira)

* Sujeito à disponibilidade