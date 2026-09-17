Quantas horas você precisa trabalhar para comprar um iPhone 18 Pro no Brasil

RESUMO | O iPhone 18 Pro custa R$ 11.999 no Brasil, valor que exige cerca de 1.627 horas de trabalho de quem recebe o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, segundo cálculo da EXAME. São aproximadamente 9,5 meses, ante menos de um mês para um trabalhador que recebe o salário mínimo federal dos Estados Unidos.

Um trabalhador que ganha o salário mínimo no Brasil precisa de quase 10 meses de trabalho ininterrupto para comprar, à vista, o iPhone 18 Pro — que chega às lojas do país custando R$ 11.999.

Para entender o real peso desse valor no bolso do brasileiro, a EXAME calculou quantas horas de trabalho, em diferentes faixas de renda, são necessárias para pagar pelo aparelho mais recente da Apple.

Quanto é preciso trabalhar para ganhar o iPhone 18 Pro?

Considerando o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026 — o equivalente a R$ 7,37 por hora —, seriam necessárias cerca de 1.627 horas de trabalho para comprar o iPhone 18 Pro à vista.

Isso equivale a 203 dias úteis, ou aproximadamente 9 meses e meio de trabalho ininterrupto, sem descontar nenhuma outra despesa.

O cenário melhora, mas ainda impressiona quando considerada a renda média nacional. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o brasileiro médio ganha R$ 3.738 por mês, ou R$ 16,99 por hora — o que reduz o tempo necessário para cerca de 706 horas, ou 88 dias úteis, próximo de 4 meses de trabalho.

A comparação que expõe a desigualdade

Nos Estados Unidos, o cálculo muda completamente. Com o salário mínimo federal de US$ 7,25 por hora — congelado desde 2009 —, o mesmo iPhone 18 Pro, vendido a US$ 1.199 no país, exige cerca de 165 horas de trabalho, menos de um mês inteiro.

Na prática, isso significa que um trabalhador no piso salarial brasileiro precisa de quase dez vezes mais horas de trabalho do que um trabalhador americano no mesmo piso salarial para comprar exatamente o mesmo produto — uma distância que nenhuma tabela de conversão cambial explica sozinha.

Quanto custa o iPhone 18 Pro no Brasil?

O iPhone 18 Pro chega às lojas brasileiras por R$ 11.999.

Quantas horas um trabalhador que ganha o salário mínimo precisa trabalhar para comprar o iPhone 18 Pro?

Um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026 precisa trabalhar cerca de 1.627 horas para comprar o iPhone 18 Pro à vista, segundo cálculo da EXAME. O período equivale a 203 dias úteis ou aproximadamente 9,5 meses, sem descontar outras despesas.

Quanto tempo o brasileiro com renda média precisa trabalhar para comprar o iPhone 18 Pro?

O brasileiro com renda média precisa trabalhar cerca de 706 horas, ou 88 dias úteis, para pagar pelo aparelho. O cálculo considera a renda mensal de R$ 3.738 apontada pela PNAD Contínua, do IBGE, equivalente a R$ 16,99 por hora.

Quanto custa o iPhone 18 Pro nos Estados Unidos?

O iPhone 18 Pro custa US$ 1.199 nos Estados Unidos. Para comprá-lo, um trabalhador que recebe o salário mínimo federal de US$ 7,25 por hora precisa trabalhar cerca de 165 horas.

Qual é a diferença entre Brasil e Estados Unidos para comprar o iPhone 18 Pro?

Um trabalhador no piso salarial brasileiro precisa trabalhar quase dez vezes mais horas que um trabalhador no piso federal americano para comprar o mesmo iPhone 18 Pro, segundo cálculo da EXAME.

Desde quando o salário mínimo federal dos Estados Unidos está congelado?

O salário mínimo federal dos Estados Unidos está congelado em US$ 7,25 por hora desde 2009.