Quantas horas você precisa trabalhar para comprar um iPhone 18 Pro no Brasil

iPhone: smartphone pesa no bolso do trabalhador brasileiro (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14h01.
RESUMO | O iPhone 18 Pro custa R$ 11.999 no Brasil, valor que exige cerca de 1.627 horas de trabalho de quem recebe o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, segundo cálculo da EXAME. São aproximadamente 9,5 meses, ante menos de um mês para um trabalhador que recebe o salário mínimo federal dos Estados Unidos.
Um trabalhador que ganha o salário mínimo no Brasil precisa de quase 10 meses de trabalho ininterrupto para comprar, à vista, o iPhone 18 Pro — que chega às lojas do país custando R$ 11.999.
Para entender o real peso desse valor no bolso do brasileiro, a EXAME calculou quantas horas de trabalho, em diferentes faixas de renda, são necessárias para pagar pelo aparelho mais recente da Apple.
Considerando o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026 — o equivalente a R$ 7,37 por hora —, seriam necessárias cerca de 1.627 horas de trabalho para comprar o iPhone 18 Pro à vista.
Isso equivale a 203 dias úteis, ou aproximadamente 9 meses e meio de trabalho ininterrupto, sem descontar nenhuma outra despesa.iPhone 18 Pro e Pro Max: 5 coisas que a EXAME descobriu ao testar os novos aparelhos
O cenário melhora, mas ainda impressiona quando considerada a renda média nacional. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o brasileiro médio ganha R$ 3.738 por mês, ou R$ 16,99 por hora — o que reduz o tempo necessário para cerca de 706 horas, ou 88 dias úteis, próximo de 4 meses de trabalho.
Nos Estados Unidos, o cálculo muda completamente. Com o salário mínimo federal de US$ 7,25 por hora — congelado desde 2009 —, o mesmo iPhone 18 Pro, vendido a US$ 1.199 no país, exige cerca de 165 horas de trabalho, menos de um mês inteiro.
Na prática, isso significa que um trabalhador no piso salarial brasileiro precisa de quase dez vezes mais horas de trabalho do que um trabalhador americano no mesmo piso salarial para comprar exatamente o mesmo produto — uma distância que nenhuma tabela de conversão cambial explica sozinha.
O iPhone 18 Pro chega às lojas brasileiras por R$ 11.999.
Um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026 precisa trabalhar cerca de 1.627 horas para comprar o iPhone 18 Pro à vista, segundo cálculo da EXAME. O período equivale a 203 dias úteis ou aproximadamente 9,5 meses, sem descontar outras despesas.
O brasileiro com renda média precisa trabalhar cerca de 706 horas, ou 88 dias úteis, para pagar pelo aparelho. O cálculo considera a renda mensal de R$ 3.738 apontada pela PNAD Contínua, do IBGE, equivalente a R$ 16,99 por hora.
O iPhone 18 Pro custa US$ 1.199 nos Estados Unidos. Para comprá-lo, um trabalhador que recebe o salário mínimo federal de US$ 7,25 por hora precisa trabalhar cerca de 165 horas.
Um trabalhador no piso salarial brasileiro precisa trabalhar quase dez vezes mais horas que um trabalhador no piso federal americano para comprar o mesmo iPhone 18 Pro, segundo cálculo da EXAME.
O salário mínimo federal dos Estados Unidos está congelado em US$ 7,25 por hora desde 2009.