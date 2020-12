Os 5 maiores lançamentos de smartphones em 2020

O ano de 2020 trouxe diversos lançamentos quando o assunto é smartphones.

Se em janeiro já existiam discussões sobre a possibilidade de o novo iPhone não ter carregador em sua caixa e nem fone de ouvido, em outubro o que era apenas um boato se tornou realidade.

Além disso, foi também em 2020 que o primeiro celular dobrável chegou ao mercado com o nome de Galaxy Fold, da Samsung, empresa sul-coreana líder no setor.

Pensando nisso, a EXAME selecionou os 5 maiores lançamentos deste ano. Confira:

iPhone 12

O smartphone é vendido nas versões iPhone 12, Pro e Pro Max — como as do iPhone 11 — mas com o adicional do iPhone 12 Mini, uma versão menor do smartphone da Apple, com uma tela de 5,4 polegadas. O Pro Max também bate um recorde por si só e é o maior celular já lançado pela marca, com uma tela de 6,7 polegadas.

O iPhone 12 está disponível nas cores preto, branco, vermelho, verde claro e azul marinho, com um preço inicial de 7.999 reais, enquanto o Mini custa 6.999 reais, o Pro 9.999 reais e o Pro Max 10.999 reais — nenhuma das versões Pro têm mais a opção de 64GB e já começam com opções de 128GB.

O principal diferencial do último smartphone anunciado pela Apple é a compatibilidade com a rede de internet 5G — ainda não disponível em sua totalidade no Brasil.

Galaxy Fold

Custando salgados 12.999 reais, o Galaxy Fold, primeiro smartphone com tela dobrável do mercado, pode exibir três aplicativos ao mesmo tempo na tela, como e-mail, WhatsApp e um bloco de notas.

Quando é fechado, o Fold ativa uma segunda tela que fica na parte de trás do produto. Ela é menor, mais estreita, mas permite o uso de qualquer aplicativo.

S20 Ultra

Lançado em fevereiro, o celular da Samsung veio para brigar com o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max com uma tela de 6,9 polegadas e uma câmera potente de 108 megapixels. Na FastShop, o smartphone é encontrado pelo preço de 5.999 reais, mas pode custar até 7.499 reais dependendo dos gigas de sua memória.

Motorola Edge+

O smartphone marcou a volta em grande estilo da Motorola ao mercado de celulares. A tela de 6,7 polegadas tem o vidro reforçado Gorilla Glass 5, da americana Corning, que aguenta quedas de até 1,6 metro, em 80% das vezes, sem estilhaçar. O aparelho não é resistente à água e poeira segundo a certificação IP68, como acontece com o rival da Samsung.

O Edge+ tem um preço salgado e custa cerca de 7.999 reais à vista.

Xiaomi M10

O smartphone da Xiaomi tem acabamento em vidro na parte traseira e também usa o Gorilla Glass 5, uma regressão quando comparada a outros modelos de celulares topo de linha.

O aparelho é um destaque da fabricante chinesa por ter um sistema de recarga ultrarrápido de 120 W e por ter uma câmera com um sensor de 48 megapixels produzido pela própria Xiaomi e zoom de 120x, colocando o smartphone no topo da lista das câmeras mais potentes do mundo pelo site DxOMark, especializado em tecnologia.

O valor do M10 varia e pode ser encontrado por até 6.299 em algumas lojas online no Brasil.