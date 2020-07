O Edge+ é o primeiro smartphone da Motorola que almeja o segmento topo de linha, ocupado pelo iPhone 11 Pro Max e pelo Samsung Galaxy S20+. A fabricante americana, que pertence à chinesa Lenovo, voltou seus esforços à linha Moto G e Motorola One por anos, o que a ajudou a recuperar sua lucratividade após dez anos de jejum. Agora, o Edge+ é o retorno em grande estilo da marca na briga contra o iPhone.

Design

O visual e a construção do Edge+ são dignos de um aparelho topo de linha. Com pintura espelhada, o smartphone tem apenas o logotipo e suas câmeras na parte traseira, o que dá refinamento e simplicidade ao dispositivo. A tela de 6,7 polegadas tem o vidro reforçado Gorilla Glass 5, da americana Corning, que aguenta quedas de até 1,6 metro, em 80% das vezes, sem estilhaçar.

O sensor de impressões digitais é posicionado na tela, algo que a Motorola faz pela primeira vez no segmento topo de linha, colocando a marca em pé de igualdade com essa categoria no mercado de celulares Android.

O aparelho tem contorno em alumínio e sua tela tem curvaturas nas duas laterais, assim como acontece com o Galaxy S20+.

Mesmo sendo um produto do segmento topo de linha, como o iPhone, o Edge+ tem conector para fones de ouvido.

No entanto, o smartphone não é resistente à água e poeira segundo a certificação IP68, como acontece com o rival da Samsung. O produto tem proteção contra respingos, mas não contra imersão.

Câmeras

As câmeras do Edge+ são as mais avançadas que a Motorola já ofereceu em um smartphone. O sensor principal capta imagens com 108 megapixels. As informações captadas pela câmera são combinadas para melhorar os resultados de captura de luz e cores, e geram imagens com cerca de 30 megapixels. O nível de detalhamento que a câmera é capaz de oferecer é alto e se mostra dentro da média da categoria. As cores são um pouco mais saturadas do que as vistas em smartphones da Samsung e da Apple.

No total, o Edge+ conta com três câmeras. Além da que tem sensor de 108 megapixels, ele conta com uma que oferece zoom de até 3x com estabilização óptica e outra de 16 megapixels que é ultra grande angular, como uma GoPro. O ângulo de captura dessa câmera é de 120 graus, enquanto o normal é que câmeras captem apenas 80 graus. O interessante dessa câmera é a implementação que a Motorola fez nela: além de capturar imagens amplas, ela também capta imagens como se fosse uma lente macro, ou seja, fotos podem ser tiradas com distância de cerca de 4 centímetros, situação em que a maioria das câmeras não consegue manter o foco ou mostrar detalhes da imagem.

Veja algumas fotos tiradas com o Motorola Edge+:

Edge+: Imagem com a câmera de 108 megapixels Edge+: Imagem com a câmera de 108 megapixels

Edge+: Imagem com a câmera de 16 megapixels no modo macro Edge+: Imagem com a câmera de 16 megapixels no modo macro

Edge+: Imagem com a câmera de 8 megapixels e zoom de 3x Edge+: Imagem com a câmera de 8 megapixels e zoom de 3x

Para filmagem, o Edge+ é o segundo com a maior resolução disponível, atrás do Galaxy S20+. As imagens podem ser gravadas com resolução 6K, acima do padrão de imagem 4K. O rival da Samsung filma em resolução 8K – o que viabiliza a criação de conteúdo para as suas TVs de igual resolução já vendidas no Brasil.

A câmera frontal registra imagens com sensor de 25 megapixels com abertura de f/2.0, ou seja, quanto mais luz natural, melhores tendem a ser os resultados.

Configuração

Por dentro, o Edge+ é uma máquina potente. Ele tem processador (SoC) Snapdragon 865 octa-core, 12 GB de RAM e 256 GB de memória de armazenamento. Em conectividade, ele vem com os padrões mais avançados do momento, o Wi-Fi 6 e 5G (para quando tivermos essa rede disponível no Brasil).

Nos testes com aplicativos de benchmark, que avaliam o desempenho geral dos smartphones, o Edge+ se manteve na lista dos melhores do mundo.

AnTuTu – 585.781

Geekbench – 3.350 (multi-core)

Bateria

A bateria do Edge+ tem capacidade de 5.000 mAh. O aparelho tem duração estimada pela fabricante de até dois dias de uso. Em nossos testes, feitos com reprodução de vídeo via streaming, com Bluetooth, Wi-Fi ativos e brilho de tela no máximo, o resultado foi de 16 horas e 30 minutos de duração de bateria com uma única carga, uma das melhores médias já registradas por EXAME.

Considerações finais

O Motorola Edge+ é uma volta em grande estilo da marca ao segmento topo de linha. Ele acirra a competição na categoria e pode deixar o consumidor divido entre comprar um iPhone 11 Pro ou um Galaxy S20+. Ainda assim, a proteção contra a água é algo que faz falta e pode levar a escolha de outro aparelho – especialmente por conta do preço sugerido de 7.999 reais. Por outro lado, o alto tempo de duração da bateria pode ser um ponto determinante na decisão do consumidor. Com isso, o Edge+ é voltado aos entusiastas de novas tecnologias e mostra que Motorola voltou à competição com vontade. Com ajustes, no futuro, a linha Edge poderá se tornar a melhor escolha de smartphone Android.