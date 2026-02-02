Sora, app de vídeos da OpenAI, enfrenta dificuldades após lançamento promissor

O aplicativo de vídeos Sora foi um sucesso instantâneo. Desenvolvido pela OpenAI e lançado oficialmente em outubro de 2025, ele registrou 100 mil downloads em um único dia, mas tem perdido rapidamente a dominância nas lojas digitais.

Segundo a pesquisa de mercado Appfigures Intelligence, as versões para App Store e Google Play tiveram 1,2 milhão de downloads entre os dias 1 e 26 de janeiro deste ano. É uma queda de exatamente um milhão, já que o Sora foi baixado 2,2 milhões de vezes somando todos os dias de dezembro de 2025 até o Natal.

É, também, o maior declínio de interesse no aplicativo até agora. No mês de lançamento, o Sora teve 2,5 milhões de downloads, número que aumentou em novembro, quando o aplicativo que gera vídeos a partir de prompts de inteligência artificial foi baixado 3,2 milhões de vezes por usuários ao redor do mundo.

A festa, entretanto, não durou muito, já que o primeiro mês de queda foi marcado por 32% na redução de interesse e o segundo já fez o desinteresse subir para 45% ao mês.

O que o Sora faz?

Se você já viu algum vídeo gerado por inteligência artificial nas redes sociais, é possível que ele tenha saído diretamente do Sora. O aplicativo, um dos mais populares para geração de vídeos, permite que os usuários criem conteúdo audiovisual a partir de ideias escritas no estilo de um prompt de ChatGPT.

O diferencial de outras plataformas com o mesmo propósito é que o Sora também funciona como rede social: os vídeos podem ser compartilhados, editados ou remixados por outros, aproximando o funcionamento do app do que o TikTok faz melhor.

No total, mais de 9,6 milhões de pessoas nos sistemas iOS e Android foram atraídas pelo formato do aplicativo notoriamente conhecido por publicar vídeos realistas de personagens populares como Pikachu e Mickey; a empresa até firmou um contrato com a Disney para utilizar os rostos da empresa de entretenimento sem preocupações jurídicas.