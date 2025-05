O produto secreto de Sam Altman e Jony-Ive, ex-Apple, que quer 'enterrar' de vez a era das telas

Sam Altman, da OpenAI, e Jony Ive, ex-Apple, estão trabalhando em um produto de consumo secreto. Segundo informações do The Wall Street Journal, o projeto deve envolver dispositivos com câmera e fones de ouvido com integração por IA.

A proposta é ambiciosa: criar uma interface que substitua as telas e redesenhe a relação entre humanos e máquinas.

Ive, responsável pelo design do iPhone e por mais de duas décadas de inovação na Apple, se torna agora o nome por trás da estética e da funcionalidade dos dispositivos da OpenAI.

A notícia vem após a OpenAI anunciar nesta quarta-feira, 21, a aquisição da startup io, avaliada em US$ 6,5 bilhões.

A empresa, que pertencia ao designer britânico Jony Ive, agora terá sua equipe incorporada à OpenAI. A transação envolve também a design house LoveFrom, que segue como parceira criativa de Sam Altman, CEO da OpenAI.

O time da io é formado por cerca de 55 profissionais entre engenheiros, físicos e pesquisadores.

Todos passam a integrar o ecossistema da OpenAI. Já a LoveFrom — empresa que também tem no portfólio clientes como Ferrari e Airbnb — continuará atuando de forma independente, mas passará a ser acionista da OpenAI.

A transação deve ser concluída até o fim do verão no hemisfério norte, por volta de setembro, dependendo de aprovações regulatórias.

Uma nova era do design para IA

O projeto compartilhado por Ive e Altman não é apenas sobre estética: trata-se de reformular como as pessoas interagem com a inteligência artificial.

Altman, que já havia investido na Humane — startup responsável pelo Ai Pin, dispositivo vestível de IA — vê no novo produto uma chance de vencer os desafios de adoção enfrentados por experimentos anteriores.

O objetivo da nova parceria é criar uma geração de dispositivos que afastem os usuários da dependência das telas e do modelo de negócios baseado em anúncios e coleta de dados pessoais.

Essa visão é reforçada por declarações recentes de Altman, que critica o impacto dos smartphones na saúde mental e vê a IA como um caminho para experiências mais humanas e integradas.

Jony Ive resume a parceria como um momento culminante de sua trajetória. “Tenho a sensação crescente de que tudo o que aprendi nos últimos 30 anos me trouxe até aqui”, disse.

Ao lado dele, Altman expressa a intenção de recuperar a sensação de “encanto e criatividade” que sentiu com o primeiro Apple Computer.

A presença de Fidji Simo, ex-Facebook e Instacart, no time executivo da OpenAI, adiciona uma camada operacional ao projeto, com foco em escalar os produtos para o mercado de massa e transformar a OpenAI em uma empresa lucrativa e de capital aberto.