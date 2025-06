OpenAI fecha contrato de US$ 200 milhões com o governo dos EUA

A OpenAI, dona do ChatGPT, fechou um contrato de US$ 200 milhões para fornecer ferramentas de inteligência artificial ao Departamento de Defesa dos EUA.

O departamento anunciou o contrato com duração de um ano nesta segunda-feira, meses após a OpenAI anunciar que colaboraria com a startup de tecnologia de defesa Anduril para implantar sistemas de IA em "missões de segurança nacional".

"Com este contrato, a empresa desenvolverá protótipos de recursos de IA de ponta para enfrentar desafios críticos de segurança nacional, tanto em combate quanto em áreas corporativas", afirmou o Departamento de Defesa. É o primeiro contrato da OpenAI com o Departamento de Defesa.

Segundo informações da CNBC, a Anduril recebeu um contrato de US$ 100 milhões em dezembro. Semanas antes, a Anthropic, rival da OpenAI, anunciou que trabalharia com a Palantir

e a Amazon para fornecer seus modelos de IA às agências de defesa e inteligência dos EUA.

Sam Altman e a segurança nacional

Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI, afirmou a Paul Nakasone, membro do conselho da OpenAI e ex-líder da Agência de Segurança Nacional, durante evento da Universidade Vanderbilt em abril, que "realmente queremos nos envolver em áreas de segurança nacional".

O Departamento de Defesa explicou que o contrato é com a OpenAI Public Sector LLC e que o trabalho será principalmente na região que abrange Washington, D.C., e vários condados próximos em Maryland e Virgínia.

O novo contrato faz parte de uma política de aproximação da empresa com o governo de Donald Trump. Em janeiro, Sam Altman compareceu ao lado do republicano na Casa Branca para anunciar o projeto Stargate, de US$ 500 bilhões, para construir uma infraestrutura de IA nos EUA.

A OpenAI hoje

O novo contrato representará uma pequena parcela da receita da OpenAI, que gera mais de US$ 10 bilhões em vendas anuais. Em março, a empresa anunciou uma nova rodada de financiamento de US$ 40 bilhões, sendo avaliada no mercado em US$ 300 bilhões, segundo a CNBC.