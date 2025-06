Como fazer o Claude 'brigar' com o ChatGPT para ver quem dá a melhor resposta

Dois dos modelos de inteligência artificial mais avançados do mundo — Claude, da Anthropic, e ChatGPT, da OpenAI — estão cada vez mais acessíveis a profissionais, empresas e criadores de conteúdo. Mas o que pouca gente faz (e deveria fazer) é colocar os dois para “duelar”: dar o mesmo comando aos dois modelos e comparar qual resposta é mais criativa, mais clara ou mais útil.

Esse experimento, simples e prático, pode transformar a forma como você trabalha com IA.

Não é uma briga literal, claro, mas uma competição de respostas. A ideia é dar o mesmo prompt para os dois modelos e ver qual entrega:

A solução mais útil no mundo real

As ideias mais originais

Quanto mais específico o comando, mais reveladora será a diferença. Exemplos:

Use abas diferentes do navegador, ou aplicativos próprios, e compare lado a lado.

Você pode considerar:

Exemplo:

“Agora reescreva com mais impacto, como se fosse um especialista explicando para uma audiência exigente.”

Isso mostra como cada modelo lida com refinamento e instruções mais complexas.

Sim, é possível. Depois que cada IA gerar sua resposta, você pode colar a resposta do Claude dentro do ChatGPT e dizer:

“Aqui está a resposta do Claude. Me diga, com base nos critérios de clareza, criatividade e utilidade, o que você faria diferente.”