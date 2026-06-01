Da anarquia à regulação: a nova era do mercado cripto

O mercado cripto surgiu com o pioneirismo do bitcoin e sua proposta anárquica de um sistema financeiro alternativo ao tradicional, controlado por bancos e governos. Mas estamos entrando em um novo momento: o fim da anarquia e o início da regulação, em que empresas de cripto dão a mão ao Estado e constroem juntos a próxima fase das finanças digitais.

No podcast do Future of Money, Carlos Russo, ex-CFO da Transfero e atualmente no comando da Bloquo, relembra a ascensão meteórica da FTX e o impacto direto no mercado brasileiro com a BRZ, stablecoin de real criada em 2019 pela Transfero. Russo explica também como a falência da exchange afetou investidores de stablecoins e bitcoin, e compartilha os bastidores da gestão de crise em meio ao colapso. Além disso, discutimos como a regulação abre espaço para bancos oferecerem pagamentos internacionais com stablecoins, apoiados por empresas que entregam infraestrutura tecnológica

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