Cada pergunta no ChatGPT consome 'uma fração de uma colher de chá' de água, diz Sam Altman

Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou que cada pergunta feita ao ChatGPT consome, em média, apenas 0,000085 galões de água, o equivalente a cerca de um quinze avos de uma colher de chá. A declaração foi publicada no blog do CEO na terça-feira, 10, em meio a uma discussão mais ampla sobre o futuro da inteligência artificial e seus impactos no mundo.

Altman também disse que uma interação média com o ChatGPT consome cerca de 0,34 watt-hora de energia. Para efeito de comparação, isso equivale ao que um forno elétrico usa em pouco mais de um segundo ou ao que uma lâmpada econômica consome em alguns minutos. Segundo ele, no longo prazo, o custo da inteligência artificial deve se aproximar do custo da eletricidade.

Apesar do tom otimista, os dados não foram detalhados no blog e a OpenAI não comentou imediatamente como Altman chegou a esses números.

Empresas de IA têm sido cada vez mais pressionadas a divulgar os impactos ambientais de suas tecnologias. Em 2024, especialistas alertaram que o setor pode consumir mais energia do que toda a mineração de Bitcoin até o final do ano. No ano passado, uma reportagem do Washington Post revelou que a geração de um e-mail de 100 palavras usando o GPT-4 consumiria mais de uma garrafa de água — e que esse gasto varia de acordo com a localização dos data centers.

O uso de água acontece principalmente no resfriamento dos servidores que processam os pedidos enviados aos modelos de IA. Regiões com clima mais seco ou com menos infraestrutura hídrica tendem a ser mais impactadas por esse tipo de consumo.