Petrobras reduz preço do querosene de aviação: veja o que muda?

A Petrobras anunciou uma redução de 14,2% no preço médio de venda do Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras a partir desta segunda-feira, 1º de junho.

A queda equivale a uma redução de R$ 0,93 por litro em relação aos valores praticados em maio.

Segundo a estatal, a nova redução reflete um cenário mais favorável para o mercado global de derivados de petróleo.

O preço tem impacto no preço das passagens aéreas no Brasil. O combustível representa em torno de 30% dos custos de uma companhia aérea.

Em abril, quando o querosene subiu 55%, as companhias afirmaram que a cada elevação de US$ 1 por galão no preço do QAV, as passagens podem subir cerca de 10%.

Diminuição das pressões pela guerra

O movimento ocorre após a diminuição das pressões sobre as cotações internacionais do combustível, que haviam sido impactadas pela guerra no Irã.

Apesar do recuo anunciado para junho, os preços do QAV ainda acumulam alta no ano. Desde dezembro de 2025, o combustível registra aumento de 54,5%, o equivalente a R$ 1,98 por litro.

A Petrobras destaca, porém, que, na comparação com dezembro de 2022, há uma queda real de 5,8%, descontada a inflação do período.

A companhia afirma que a formação de preços do QAV no Brasil segue uma fórmula contratual que funciona como um amortecedor para oscilações de curto prazo do mercado internacional.

Na prática, o mecanismo reduz a intensidade dos reajustes repassados ao mercado doméstico em comparação aos observados em outros países.

Além da redução de preços, a Petrobras informou que manterá o programa especial de parcelamento criado para amenizar os impactos da volatilidade internacional sobre o setor aéreo.

Pela modalidade, as distribuidoras podem pagar apenas parte do reajuste no momento da compra e parcelar o saldo restante em até seis prestações mensais. A medida foi lançada em abril e seguirá disponível para as operações realizadas em junho, sem exigência de garantias adicionais para adesão.

No sábado, o governo também prorrogou a isenção de tributos sobre a venda e importação de querosene de aviação e biodiesel até 31 de julho.

A estatal também confirmou os volumes de QAV solicitados pelas distribuidoras para junho, mantendo a garantia de abastecimento nos polos de atendimento em todo o país.

A Petrobras vende o combustível produzido em suas refinarias ou importado diretamente para as distribuidoras, que ficam responsáveis pela logística, armazenamento e comercialização para companhias aéreas e demais consumidores nos aeroportos.

A empresa reforçou ainda que o mercado brasileiro de QAV opera sob regime de livre concorrência. Segundo a companhia, não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtoras ou importadoras do combustível no país.