Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Computex 2026 mostra que corrida da IA depende menos de chatbots e mais de infraestrutura

Maior feira de tecnologia da Ásia deve destacar chips, servidores e data centers que sustentam a explosão da inteligência artificial

Computex 2026: feira de tecnologia ocorre em Taipei (Reprodução/Divulgação)

Computex 2026: feira de tecnologia ocorre em Taipei (Reprodução/Divulgação)

André Lopes
André Lopes

Editor

Publicado em 30 de maio de 2026 às 11h54.

Última atualização em 30 de maio de 2026 às 11h57.

A Computex 2026, principal feira de tecnologia de Taiwan, deve reforçar uma mudança importante na indústria: a corrida da inteligência artificial deixou de ser apenas uma disputa de modelos e passou a depender cada vez mais de infraestrutura.

Empresas como Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, Asus e Acer chegam ao evento com foco em chips, servidores e sistemas capazes de atender à crescente demanda global por IA.

Com o tema "AI Together", a feira ocorre em Taipei e reúne fabricantes responsáveis por boa parte da cadeia tecnológica que abastece desde computadores pessoais até grandes centros de processamento de dados.

O destaque deve ficar para a chamada segunda fase da revolução da IA, marcada pela expansão dos investimentos em data centers, computação em nuvem e chips especializados.

A Nvidia deve apresentar novos detalhes da plataforma Vera Rubin, enquanto Intel e AMD devem concentrar anúncios em processadores para servidores e aplicações corporativas de IA.

O avanço dessas infraestruturas ajuda a explicar por que gigantes da tecnologia seguem ampliando gastos bilionários em capacidade computacional.

A discussão também interessa ao Brasil. Empresas nacionais que adotam inteligência artificial dependem diretamente dessa cadeia global de chips, servidores e nuvem para operar ferramentas de IA generativa e automação.

A expectativa é que a feira reforce um dos principais desafios do setor atualmente: a falta de capacidade computacional para acompanhar a velocidade da demanda.

Escassez de memória e chips continua pressionando mercado

Além dos anúncios de hardware, a Computex deve evidenciar um problema que afeta toda a indústria: a disputa por componentes.

Fabricantes de memória e armazenamento enfrentam forte pressão provocada pela construção de novos data centers voltados à inteligência artificial.

O resultado é um aumento de custos para empresas e consumidores, impactando desde computadores corporativos até equipamentos de uso doméstico.

A tendência indica que a infraestrutura continuará sendo um dos principais gargalos da expansão da IA ao longo dos próximos anos.

Acompanhe tudo sobre:ComputadoresInteligência artificialÁsia
Próximo

Mais de Tecnologia

Computex 2026 deve marcar chegada de notebooks com IA mais baratos

IA virou o novo Google da Geração Z?

Smartphones chineses ficam mais caros após alta dos chips de memória

Maior fabricante de chips mobile, Mediatek, une forças com a TSMC e Intel

Mais na Exame

Esporte

Vai ter Neymar? Ancelotti divulga a escalação da seleção brasileira contra Panamá

Tecnologia

Computex 2026 deve marcar chegada de notebooks com IA mais baratos

Inteligência Artificial

Coreia do Sul discute dividir lucros da IA com a população após boom dos chips

Future of Money

IA, blockchain e pagamentos: a convergência que começa a redefinir 2026