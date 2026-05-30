Computex 2026 mostra que corrida da IA depende menos de chatbots e mais de infraestrutura

A Computex 2026, principal feira de tecnologia de Taiwan, deve reforçar uma mudança importante na indústria: a corrida da inteligência artificial deixou de ser apenas uma disputa de modelos e passou a depender cada vez mais de infraestrutura.

Empresas como Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, Asus e Acer chegam ao evento com foco em chips, servidores e sistemas capazes de atender à crescente demanda global por IA.

Com o tema "AI Together", a feira ocorre em Taipei e reúne fabricantes responsáveis por boa parte da cadeia tecnológica que abastece desde computadores pessoais até grandes centros de processamento de dados.

O destaque deve ficar para a chamada segunda fase da revolução da IA, marcada pela expansão dos investimentos em data centers, computação em nuvem e chips especializados.

A Nvidia deve apresentar novos detalhes da plataforma Vera Rubin, enquanto Intel e AMD devem concentrar anúncios em processadores para servidores e aplicações corporativas de IA.

O avanço dessas infraestruturas ajuda a explicar por que gigantes da tecnologia seguem ampliando gastos bilionários em capacidade computacional.

A discussão também interessa ao Brasil. Empresas nacionais que adotam inteligência artificial dependem diretamente dessa cadeia global de chips, servidores e nuvem para operar ferramentas de IA generativa e automação.

A expectativa é que a feira reforce um dos principais desafios do setor atualmente: a falta de capacidade computacional para acompanhar a velocidade da demanda.

Escassez de memória e chips continua pressionando mercado

Além dos anúncios de hardware, a Computex deve evidenciar um problema que afeta toda a indústria: a disputa por componentes.

Fabricantes de memória e armazenamento enfrentam forte pressão provocada pela construção de novos data centers voltados à inteligência artificial.

O resultado é um aumento de custos para empresas e consumidores, impactando desde computadores corporativos até equipamentos de uso doméstico.

A tendência indica que a infraestrutura continuará sendo um dos principais gargalos da expansão da IA ao longo dos próximos anos.