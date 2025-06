O que você precisa dizer ao ChatGPT se quiser respostas com opinião

Se você já tentou conversar com o ChatGPT e recebeu uma resposta como “não tenho preferências ou opiniões pessoais, mas posso apresentar os prós e contras…”, saiba que não está sozinho. O modelo da OpenAI é programado para ser neutro por padrão — o que é ótimo para evitar viés, mas frustrante quando tudo o que você quer é uma posição clara sobre um assunto.

A boa notícia? Existe uma forma simples de destravar o “modo opinião” da IA.

O comando que muda tudo

Para conseguir respostas com ponto de vista, argumentos fortes e uma linha clara de raciocínio, você precisa dizer algo como:

“Adote o papel de um especialista experiente e me dê sua opinião justificada sobre este assunto. Não precisa ser neutro — quero saber o que você recomendaria, com base em evidências e argumentos.”

Essa pequena instrução muda completamente o tom da resposta. Em vez de listar opções friamente, o ChatGPT se posiciona, analisa e argumenta.

Veja o exemplo na prática

Comando genérico:

“Vale a pena fazer uma pós-graduação em 2025?”

Resposta típica: “Depende dos seus objetivos. A pós-graduação tem vantagens como… mas também há desvantagens…”

Comando com opinião:

“Adote o papel de um consultor de carreira e me diga se vale a pena fazer uma pós-graduação em 2025, com base no mercado atual e nas principais tendências. Dê uma resposta com opinião e argumentos.”

Resposta provável: “Sim, para profissionais em áreas como tecnologia, gestão de dados e sustentabilidade, a pós-graduação em 2025 ainda é um diferencial competitivo. O mercado valoriza… etc.”

Outras formas de pedir opinião ao GPT

Você também pode variar os comandos assim:

“Quero sua análise crítica, com opinião clara, como se fosse um especialista de alto nível.”

“Se você tivesse que escolher uma opção, qual seria? Justifique.”

“Qual é a melhor alternativa para este cenário, e por quê?”

“Responda como se estivesse aconselhando um amigo próximo.”

Opinião com responsabilidade

Vale lembrar: o ChatGPT não tem vivência nem emoções, mas pode sim simular opiniões bem estruturadas com base em padrões, argumentos e dados disponíveis. Ao pedir uma “opinião com justificativa”, você transforma a IA em um conselheiro estratégico, que organiza ideias com clareza e peso.

E em momentos de dúvida, é justamente isso que faz a diferença.

