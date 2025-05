OpenAI enfrenta obstáculos para avançar com projeto Stargate devido a tarifas de Trump

O ambicioso projeto de centro de dados Stargate da OpenAI está enfrentando atrasos devido à incerteza econômica relacionada a tarifas, de acordo com relatório da Bloomberg. A crescente volatilidade do mercado e o barateamento dos serviços de inteligência artificial têm tornado bancos, investidores de private equity e gestores de ativos cautelosos quanto a investir no projeto.

O Stargate, iniciativa liderada pela OpenAI que visa captar até US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) para infraestrutura de IA nos Estados Unidos e no exterior, enfrenta resistência do mercado financeiro. O SoftBank, que em janeiro havia anunciado que contribuiria com capital significativo para o projeto, ainda não desenvolveu um modelo de financiamento ou iniciou discussões detalhadas com potenciais investidores, segundo a Bloomberg.

As tarifas poderiam aumentar consideravelmente o custo da construção de centros de dados. De acordo com uma análise da TD Cowen citada pela Bloomberg, o aumento dos preços de racks de servidores, sistemas de resfriamento, chips e outros componentes poderia contribuir para elevações nos custos totais de construção entre 5% e 15% em média.

Investidores temem excesso de capacidade no mercado de infraestrutura

Os investidores também estão cada vez mais cautelosos quanto a um possível pico de excesso de capacidade no setor. Conforme observado pela Bloomberg, gigantes de tecnologia como Microsoft e Amazon já ajustaram suas estratégias para centros de dados, em alguns casos recuando em projetos de construção.

A situação enfrentada pela OpenAI reflete um cenário mais amplo de incertezas no mercado de infraestrutura para tecnologias de IA, onde o entusiasmo inicial dos investidores começa a ser moderado por preocupações econômicas práticas e análises mais criteriosas sobre retorno de investimento.

Este revés para o projeto Stargate ocorre em um momento delicado para a empresa liderada por Sam Altman, que busca expandir sua capacidade computacional para acompanhar a crescente demanda por seus serviços de IA generativa, incluindo o ChatGPT.

O aumento dos custos relacionados a tarifas representa um desafio adicional em um setor já caracterizado por investimentos intensivos em capital, com retornos que podem levar anos para se materializar. Analistas do mercado observam que este pode ser um sinal de que o ciclo de investimentos em IA está entrando em uma fase mais madura e cautelosa.