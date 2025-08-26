Criptomoeda Cronos dispara 25% após empresa de Donald Trump anunciar investimento

A criptomoeda Cronos é um dos principais destaques do mercado nesta terça-feira, 26. O ativo disparou após a Trump Media, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos, anunciar um investimento milionário como parte da criação de uma reserva corporativa do token nativo da corretora Crypto.com.

Em um comunicado, a Trump Media disse que vai criar uma joint venture com a Crypto.com focada no investimento em Cronos e no uso do ativo como reserva corporativa. A ideia é que a companhia resultante da parceria também faça uma oferta pública de ações.

Pelo acordo, a empresa de Donald Trump vai comprar US$ 105 milhões em unidades de Cronos, equivalentes a 2% de toda a capitalização de mercado da criptomoeda. Em troca, a Crypto.com vai adquirir US$ 50 milhões em ações da Trump Media, negociadas na bolsa de Nasdaq.

A joint venture receberá o nome de Trump Media Group CRO Strategy e realizará uma fusão com a Yorkville Acquisition Corp. O objetivo é que a empresa resultante se transforme na maior detentora institucional da Cronos ao longo dos próximos anos.

A notícia foi bem-recebida pelo mercado, com a Cronos subindo mais de 28% nesta terça-feira, 26. Atualmente cotada em US$ 0,2 a criptomoeda lidera as altas no dia e entrou na lista das 30 criptos mais valiosas do mercado graças ao anúncio.

Kris Marszalek, CEO da Crypto.com, disse que a parceria representa um "dia histórico" para a Cronos. Ele destacou que as compras da criptomoeda podem chegar à casa dos US$ 420 milhões nos próximos anos apenas pelos investimentos prometidos pela Trump Media.

"Isso representa uma oportunidade diferenciada para investidores no segmento de tesouraria com ativos digitais", disse. A tesouraria de ativos digitais envolve o uso de criptomoedas em reservas corporativas como forma de geração e proteção de valor para empresas.

Parceria entre a Trump Media e a Crypto.com

O projeto faz parte de uma parceria mais ampla entre a Crypto.com e a Trump Media. A empresa de Donald Trump entrou em julho com um pedido junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) para lançar um ETF de criptomoedas que incluirá a Cronos nos investimentos.

Além disso, a Trump Media também criou uma reserva corporativa de bitcoin no mesmo mês, investindo inicialmente US$ 2 bilhões em compras da criptomoeda. A custódia dos ativos será realizada pela Crypto.com e pela Anchorage Digital.

