O que é o Reddit, rede social que explodiu GameStop na bolsa e desafiou Wall Street

Foi notícia a semana inteira: um grupo de pessoas em um fórum da rede social Reddit se uniu para aumentar o valor das ações da varejista americana de games GameStop.

O objetivo dos traders do fórum era fazer com que os papéis de empresas que têm sofrido nos últimos anos atingissem um valor alto – uma espécie de Robin Hood moderno. Entre as companhias estavam a BlackBerry, a Macy’s e a AMC, mas os frutos foram verdadeiramente colhidos pela GameStop, que subiu mais de 750% na bolsa desde o começo de janeiro até o pregão da terça-feira, 27.

O Reddit foi fundado em 2005, com o propósito de ser um lugar no qual os indivíduos podem discutir sobre diversos tópicos em fóruns específicos sobre um determinado tema. Os grupos na rede social vão desde problemas psicológicos a discussões sobre filmes, games, séries e, é claro, investimentos.

A rede social foi criada pelos americanos Steve Huffman e Alexis Ohanian, mas foi adquirida pelo grupo de notícias Condé Nast Publications em 2006. Cinco anos depois, em 2011, o Reddit se tornou independente, mas ainda com o controle acionário da editora.

O site se define como a “página inicial da internet” e já é o sétimo website mais popular nos Estados Unidos, segundo a Alexa, e o 18º no mundo todo.

Para usá-lo é simples: basta fazer uma conta, entrar nos subreddits (os famosos fóruns) e começar a publicar e/ou comentar nas postagens de outras pessoas. O design do Reddit é bem básico, simples, e todo branco e laranja – lembrando os primórdios da internet. É possível utilizá-lo tanto no computador quanto no smartphone, com o app disponível para iPhones e Android.

Quando o usuário cria uma conta, ele automaticamente precisa indicar quais são os tópicos que mais lhe interessam: notícias, ciência, política, tecnologia, música, saúde, entre outros.

O nome de um subreddit começa com /r/, parte da URL utilizada pelo site. Para facilitar, pense em um fórum sobre gatos: a URL seria /r/cats, mas também é possível encontrar algumas maluquices, como subreddits sobre pássaros com… braços. Ou o /r/gamestop, no qual os usuários têm discutido as repercussões da compra de ações da GameStop.

Neste domingo, 29, o subreddit apontado como o que mais cresce é o /r/wallstreetbets (apostas de Wall Street, na tradução literal) e, em seguida, o /r/investing. Até mesmo o /r/robinhood está na lista como comunidades mais famosas – o que indica, claramente, a intenção dos day traders. Em uma das publicações nos fóruns, um usuário comentou que conseguiu pagar seus débitos escolares com o dinheiro que conseguiu ao investir na GameStop.

Até mesmo o homem mais rico do mundo, Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, divulgou o link para o fórum sobre as apostas de Wall Street em seu perfil no Twitter. Tyler Winklevoss, um dos gêmeos do Facebook, também apoiou a compra de ações.

Com toda a discussão de investidores em cima do Reddit, a rede social cresceu vertiginosamente nos últimos dias. Nos Estados Unidos, o aplicativo mobile se tornou o mais baixado para dispositivos com o sistema operacional iOS, com cerca de 120 mil downloads diários – o número mais alto na história do Reddit. Outro recorde batido foi o de usuários ativos por dia, com 2,6 milhões online no mesmo momento. Um crescimento e tanto (quase proporcional ao das ações da GameStop).

A falecida rede social Orkut também tinha comunidades e fóruns, mas, na época, nunca conseguiu subverter o mercado financeiro. Daquelas coisas que só 2021 poderia trazer.