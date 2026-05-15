Intraempreendedorismo: o perfil de colaborador que as grandes empresas disputam

A linha que divide o colaborador de alto desempenho do funcionário comum não é traçada pelo acúmulo de horas trabalhadas, mas pela capacidade de gerar soluções para gargalos operacionais.

O conceito de intraempreendedorismo, que consiste em agir como empreendedor dentro de uma organização, se tornou um dos pilares em processos de seleção de grandes organizações.

Para essas instituições, a meta não é encontrar alguém que apenas execute ordens, mas profissionais que tratem os processos ineficientes como se o prejuízo saísse do próprio bolso.

O fim da era dos executores de tarefas

Historicamente, o mercado de trabalho valorizava o conformismo e a precisão na execução de rotinas. No entanto, essa lógica tem sido substituída pela busca por profissionais com "fogo nos olhos", uma expressão utilizada para descrever o desejo de fazer acontecer e a resiliência diante de desafios.

Segundo Patrícia Watts, responsável pelo recrutamento e seleção do Banco BTG Pactual, o perfil de candidatos que se destacam são aqueles que demonstram "senso de dono".

“Um perfil que tendencialmente tem um fogo nos olhos um pouco diferente. Essa vontade de fazer acontecer, esse inconformismo, essa mão na massa” afirmou a recrutadora.

Nesse contexto, empresas de alto crescimento não compram apenas o tempo do colaborador; elas investem em sua capacidade de identificar falhas e propor melhorias antes mesmo de serem solicitadas.

O profissional intraempreendedor é aquele que assume o protagonismo da própria carreira, entendendo que a sua evolução está diretamente ligada à saúde financeira e operacional da companhia.

O impacto da cultura do protagonismo

Empresas de alta performance tendem a contratar profissionais para a organização como um todo, e não apenas para uma vaga específica. Essa estratégia carrega a crença de que, se o indivíduo possui o perfil cultural correto, ele será capaz de agregar valor independentemente da cadeira que ocupar.

O exercício do intraempreendedorismo funciona como um caminho acelerado para a carreira. Ao assumir a responsabilidade pelos resultados e agir com autonomia, o colaborador deixa de ser uma peça na engrenagem para se tornar a solução de problemas essenciais.

Esse movimento não apenas beneficia a eficiência da empresa, mas consolida uma trajetória profissional marcada pela liderança e pela entrega constante de resultados.

Onde as empresas encontram talentos com senso de dono

Para as empresas, esse cenário também muda a lógica da contratação. Encontrar profissionais com protagonismo, capacidade de execução e aderência cultural exige mais do que divulgar vagas: demanda acesso qualificado a jovens já avaliados, preparados e dispostos a construir soluções reais dentro das organizações.

É essa proposta que orienta a Conferência de Carreira do Na Prática. O evento conecta empresas a talentos pré-selecionados e pré-treinados, com perfis avaliados por critérios como histórico acadêmico e profissional, protagonismo, engajamento, lógica, atividades extracurriculares e fit cultural.

A iniciativa permite reduzir tempo e custo de recrutamento, fortalecer a marca empregadora e ampliar o contato direto com candidatos preparados para entrevistas.

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