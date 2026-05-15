O que explica a obsessão das joalherias por répteis

Em 1962, Elizabeth Taylor estava no set de Cleópatra, em Roma, usando calças capri e uma blusa sem mangas, quando enrolou no pulso um bracelete-relógio da Bvlgari em forma de cobra. A imagem se tornou uma das mais reproduzidas da história da joalheria. A editora de moda Diana Vreeland, que nunca foi discreta em seus gostos, usava um cinto de cobra em ouro e esmalte branco da mesma maison — mas enrolado duas vezes no pescoço, nunca na cintura.

Répteis e joias têm uma história longa. O faraó usava o Uraeus, símbolo da cobra sagrada, na coroa como sinal de poder e proteção. A rainha Vitória ganhou um anel em forma de ouroboros, a cobra que morde a própria cauda, do príncipe Alberto. Cleópatra foi retratada com cobras. A mitologia grega associava a serpente à sabedoria e à renovação. Esse imaginário nunca saiu da joalheria de luxo. Apenas mudou de forma.

A Bvlgari foi a maison que mais sistematicamente transformou a cobra em identidade de marca. A primeira peça da coleção Serpenti surgiu em 1948, um bracelete-relógio em ouro feito pela técnica Tubogas, que cria anéis de metal flexíveis sem soldagem, permitindo que a peça envolva o pulso como um réptil real. Nos anos 1950, a cobra ganhou escamas, olhos de rubi e esmeraldas. Nos anos 1960, tornou-se o símbolo da casa.

Em 1962, Elizabeth Taylor usou um bracelete-relógio Bvlgari Serpenti no set de Cleópatra, em Roma (Divulgação/Bulgari)

Zendaya usou um colar Serpenti com uma esmeralda de 94 quilates na première de Duna em 2021. Anne Hathaway apareceu no SAG Awards deste ano com um colar e brincos Serpenti em ouro branco e diamantes. Em leilões recentes na Sotheby's, dois colares Serpenti em diamantes foram vendidos por mais de 300 mil francos suíços cada.

Anne Hathaway apareceu no SAG Awards deste ano com colar e brincos da coleção Serpenti da Bulgari em ouro branco e diamantes (Getty Images)

A Cartier foi pelo caminho do crocodilo. Em 1975, a atriz mexicana María Félix entrou na boutique da Cartier na Rue de la Paix em Paris com um jacaré-bebê numa jarra de vidro e pediu que o animal fosse transformado num colar. O que saiu dali foi um colar totalmente articulado em forma de dois jacarés, um cravejado de esmeraldas e o outro de diamantes amarelos. A peça podia ser desmontada em dois broches e usada como decoração na mesa de jantar. Félix a exibia como objeto de arte nos seus jantares em Paris.

O mesmo artesão-escultor que fez os crocodilos de Félix participou, décadas depois, da criação de uma nova coleção da Cartier em homenagem à atriz, com 14 esmeraldas colombianas em corte cabochon e um colar, pulseira, brincos e anel de alto padrão.

Hoje a peça original faz parte do patrimônio da maison, que a recomprou após a morte de Félix em 2002. A Cartier também tem uma linha de relógios batizada La Doña em homenagem à atriz, lançada em 2006.

A atriz mexicana María Félix entrou na boutique da Cartier em Paris em 1975 com um jacaré-bebê numa jarra e encomendou o colar que se tornou uma das peças mais famosas da história da maison (Snowdon/Trunk Archive/Divulgação/Cartier)

O fascínio não é só estético. Répteis têm qualidades formais que funcionam excepcionalmente bem em joalheria: escamas que permitem texturas tridimensionais, corpos articulados que exigem engenharia precisa e uma simetria natural que se adapta ao corpo humano. Uma cobra que envolve o pulso ou o pescoço segue a mesma lógica anatômica do réptil real. Um crocodilo articulado se dobra e se move como o animal vivo. É difícil replicar esse tipo de naturalismo com outros animais.