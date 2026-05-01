Como usar o modo de emergência via satélite no iPhone: o que funciona no Brasil

Ficar sem sinal de celular em uma trilha ou numa estrada remota não deveria significar ficar sem socorro. O SOS de Emergência via satélite da Apple ajuda a suprir essa necessidade quando não há rede celular nem Wi-Fi, e faz o iPhone se conectar a satélites da Globalstar e enviar mensagens diretas para serviços de emergência.

No Brasil, porém, o recurso ainda não saiu do papel. Os iPhones vendidos no país carregam o hardware necessário, mas a ativação depende de acordos com a Anatel e de infraestrutura de retransmissão local, mas nenhuma etapa foi concluída o momento.

Enquanto a liberação não chega, o aparelho já permite simular a conexão via satélite e configurar tudo o que será necessário no dia em que o serviço entrar no ar.

O SOS via satélite funciona no Brasil?

Por enquanto, não. O SOS de Emergência via satélite da Apple usa a rede de satélites da Globalstar e precisa de acordos regulatórios com cada país. No caso brasileiro, a Anatel criou um sandbox regulatório para tecnologias de conexão direta ao celular (D2D) em outubro de 2025, mas nenhuma empresa — Apple ou concorrentes como a SpaceX (Starlink Direct to Cell) — formalizou pedido de operação comercial até abril de 2026.

O serviço opera em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Itália. Então, quem viajar para um dos países com cobertura pode usar o recurso normalmente, desde que o iPhone não tenha sido comprado na China continental, Hong Kong, Macau ou em alguns países da Ásia Central.

Quais iPhones e Apple Watches são compatíveis?

O SOS via satélite exige hardware dedicado. Entre os iPhones, todos os modelos a partir do 14 padrão suportam o recurso. Entre os Apple Watches, a ferramenta funciona de forma independente — sem depender do iPhone por perto — no Apple Watch Ultra 3 e no Apple Watch Series 11.

O sistema operacional mínimo para o SOS via satélite no iPhone é o iOS 16.1, mas versões mais recentes do iOS expandiram o número de países e de números de emergência atendidos.

Como testar o modo demonstração no iPhone?

O modo demonstração simula a conexão com satélite sem acionar serviços de emergência. Serve para aprender a posicionar o aparelho e entender a interface antes de precisar usá-la de verdade. O teste funciona no Brasil:

Vá a uma área aberta, com visão clara do céu — evite locais com árvores densas ou prédios altos; Abra Ajustes > SOS de Emergência; Role até a seção "SOS de Emergência via satélite" e toque em Tentar demonstração; Siga as instruções na tela — o iPhone desativa os dados celulares durante a simulação; Aponte o aparelho na direção indicada pelo gráfico. O sistema mostra em tempo real se o alinhamento com o satélite está correto. A demonstração leva poucos minutos e pode ser repetida quantas vezes o usuário quiser.

Como funciona o SOS via satélite em uma emergência real?

Em países onde o serviço está ativo, o processo segue esta sequência:

O usuário tenta ligar para o número de emergência local (como 911 nos EUA). Se não houver sinal celular nem Wi-Fi, o iPhone exibe a opção "Mensagem de Texto de Emergência via Satélite"; Um questionário rápido aparece na tela — perguntas como "Qual é a emergência?" e "Alguém está ferido?" compactam a informação, já que a transmissão via satélite é lenta; O iPhone compartilha a localização por GPS, a Ficha Médica (se configurada) e o nível de bateria com os serviços de socorro.

O aparelho precisa manter visão direta do céu durante o envio. Em condições ideais, uma mensagem leva cerca de 30 segundos para ser transmitida.

O usuário também pode notificar contatos de emergência cadastrados, que recebem a localização e uma cópia das mensagens trocadas com os socorristas.

Como preparar o iPhone para emergências no Brasil?

Mesmo sem o SOS via satélite ativo no país, duas configurações aumentam a segurança do aparelho e estarão prontas quando o serviço for liberado:

Ficha Médica: abra o app Saúde, toque na foto de perfil e selecione Ficha Médica. Preencha alergias, tipo sanguíneo, medicamentos em uso e condições relevantes. Essa ficha pode ser acessada por socorristas na tela de bloqueio do iPhone.

abra o app Saúde, toque na foto de perfil e selecione Ficha Médica. Preencha alergias, tipo sanguíneo, medicamentos em uso e condições relevantes. Essa ficha pode ser acessada por socorristas na tela de bloqueio do iPhone. Contatos de emergência: vá a Ajustes > SOS de Emergência > Editar Contatos de Emergência (que redireciona ao app Saúde). Adicione pessoas de confiança — após uma chamada de emergência, o iPhone envia a localização automaticamente para esses contatos.

Quanto custa o SOS via satélite da Apple

A Apple oferece o serviço de graça por dois anos após a ativação de cada aparelho compatível. Para os iPhones 14 e 15, a empresa estendeu a gratuidade até setembro de 2026, mesmo para quem ativou o recurso no lançamento. O iPhone 16, o iPhone 17 e o Apple Watch Ultra 3 seguem a mesma política de dois anos inclusos.

A Apple não divulgou quanto cobrará após o período gratuito. Em janeiro de 2025, a empresa investiu US$ 1,5 bilhão na Globalstar para expandir a rede de satélites, um sinal de que pretende manter e ampliar o serviço a longo prazo.