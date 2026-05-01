Como usar o modo de emergência via satélite no iPhone: o que funciona no Brasil

SOS de Emergência via satélite no iPhone: como funciona, quais modelos são compatíveis e o que já dá para fazer no Brasil (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 1 de maio de 2026 às 09h40.
Ficar sem sinal de celular em uma trilha ou numa estrada remota não deveria significar ficar sem socorro. O SOS de Emergência via satélite da Apple ajuda a suprir essa necessidade quando não há rede celular nem Wi-Fi, e faz o iPhone se conectar a satélites da Globalstar e enviar mensagens diretas para serviços de emergência.
No Brasil, porém, o recurso ainda não saiu do papel. Os iPhones vendidos no país carregam o hardware necessário, mas a ativação depende de acordos com a Anatel e de infraestrutura de retransmissão local, mas nenhuma etapa foi concluída o momento.
Enquanto a liberação não chega, o aparelho já permite simular a conexão via satélite e configurar tudo o que será necessário no dia em que o serviço entrar no ar.
Por enquanto, não. O SOS de Emergência via satélite da Apple usa a rede de satélites da Globalstar e precisa de acordos regulatórios com cada país. No caso brasileiro, a Anatel criou um sandbox regulatório para tecnologias de conexão direta ao celular (D2D) em outubro de 2025, mas nenhuma empresa — Apple ou concorrentes como a SpaceX (Starlink Direct to Cell) — formalizou pedido de operação comercial até abril de 2026.
O serviço opera em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Itália. Então, quem viajar para um dos países com cobertura pode usar o recurso normalmente, desde que o iPhone não tenha sido comprado na China continental, Hong Kong, Macau ou em alguns países da Ásia Central.
O SOS via satélite exige hardware dedicado. Entre os iPhones, todos os modelos a partir do 14 padrão suportam o recurso. Entre os Apple Watches, a ferramenta funciona de forma independente — sem depender do iPhone por perto — no Apple Watch Ultra 3 e no Apple Watch Series 11.
O sistema operacional mínimo para o SOS via satélite no iPhone é o iOS 16.1, mas versões mais recentes do iOS expandiram o número de países e de números de emergência atendidos.
O modo demonstração simula a conexão com satélite sem acionar serviços de emergência. Serve para aprender a posicionar o aparelho e entender a interface antes de precisar usá-la de verdade. O teste funciona no Brasil:
Em países onde o serviço está ativo, o processo segue esta sequência:
O aparelho precisa manter visão direta do céu durante o envio. Em condições ideais, uma mensagem leva cerca de 30 segundos para ser transmitida.
O usuário também pode notificar contatos de emergência cadastrados, que recebem a localização e uma cópia das mensagens trocadas com os socorristas.
Mesmo sem o SOS via satélite ativo no país, duas configurações aumentam a segurança do aparelho e estarão prontas quando o serviço for liberado:
A Apple oferece o serviço de graça por dois anos após a ativação de cada aparelho compatível. Para os iPhones 14 e 15, a empresa estendeu a gratuidade até setembro de 2026, mesmo para quem ativou o recurso no lançamento. O iPhone 16, o iPhone 17 e o Apple Watch Ultra 3 seguem a mesma política de dois anos inclusos.
A Apple não divulgou quanto cobrará após o período gratuito. Em janeiro de 2025, a empresa investiu US$ 1,5 bilhão na Globalstar para expandir a rede de satélites, um sinal de que pretende manter e ampliar o serviço a longo prazo.